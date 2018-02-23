Kripto paralar kara para aklıyor

EKONOMİ SERVİSİ

Uluslararası yasa dışı faaliyetlerin finansmanında her yıl yaklaşık 3.4 ila 4.5 milyar euroluk kara paranın kripto para birimleri üzerinden aklandığı tahmin edilirken, Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), söz konusu "karanlık trafiği" durdurmanın yollarını arıyor.

Kripto para birimleri içerisinde son dönemde en bilineni Bitcoin olsa da 2017 sonu itibarıyla bin 367 adet kripto para birimi dolaşımda bulunuyor. Söz konusu kripto paraların 7 bin 467'si piyasada işlem görüyor. İşlem gören 7 bin 467 kripto paranın toplam piyasa değerinin 613 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Kripto para birimlerinin transfer trafiğinin takibinin oldukça zor olması, özellikle kara para aklama faaliyetleri başta olmak üzere uyuşturucu ve silah ticareti gibi yaşa dışı işlerin finansmanını yürütenlerin ilgisini çekiyor.

Kripto para birimleri, diğer bilinen para birimleri gibi herhangi bir merkez bankası tarafından kontrol edilmediği gibi, güvenlik güçlerinin bu para akışını takip edebilmesi de son derece güç.

Europol’ün tahminlerine göre, her yıl Avrupa’daki 113 milyar avroluk kara para trafiğinin yaklaşık yüzde 3 ila 4’lük bölümü kripto para birimleri üzerinden aklanıyor.

Uyuşturucu kartelleri de kullanıyor

Merkezi Hollanda’da bulunan Europol’dan yapılan açıklamada, sanal para birimlerinin, temel özelliklerinin para aklama faaliyetleri açısından cazip bulunması nedeniyle otoritelerin odak noktasında yer aldığı belirtilerek, "Bu paraların, küresel kullanıma elverişli, emniyetli ve geri çevrilemez transferlere izin veriyor olması, özellikle gerçek kimliklerini gizlemek isteyenlere düşük maliyetli, hızlı uluslararası transfer imkan tanıması, bu özelliklerin arasında yer alıyor" denildi.

Açıklamada, son dönemde kripto para birimlerinin kara para aklama faaliyetlerinde giderek daha fazla kullanılmaya başladığı, kripto para birimlerinin artık sadece siber suçlulara özel bir araç olmadığı, bunların sağladığı imkanlardan uyuşturucu kartellerinin de yararlandığı kaydedildi.

Europol, kara para trafiğinin kripto para birimleri üzerinden nasıl yürütüldüğüne ilişkin olarak da, kara paranın, sanal para veya nakit olmak üzere "Money mule" olarak adlandırılan aracı kuryelerin hesapları üzerinden çevriminin yapıldığı, sadece saniyeler içerisinde gerçekleşen bu detaylı "kripto" havale trafiğinin şifrelerini çözmenin ise oldukça zor olduğu vurgulandı.