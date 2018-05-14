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Kritik gelişme! İran'a ambargo Türkiye'yi vuracak

ABD lideri Donald Trump’ın İran ile Batı dünyası arasındaki nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran’a yeniden sert bir ekonomik ambargo uygulanacağını açıklaması, Türkiye’nin sınır komşusu İran ile yaptığı milyarlarca dolarlık ticaretin geleceğini tehdit ediyor

14 Mayıs 2018 Pazartesi 15:38
Kritik gelişme! İran'a ambargo Türkiye'yi vuracak

Uzmanlara göre iki ülke arasındaki ticaretin hem gerilemesi hem de Türkiye’nin enerji faturasında ağır bir tahribat oluşma tehlikesi yüksek.

Türkiye ile İran arasındaki dış ticaret hacmi yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde. TÜİK’in 2017 sonu verilerine göre bu rakamın 2.3 milyar dolarını Türkiye’nin ihracatı oluştururken, geri kalan kısmını Türkiye’nin İran’dan ithalatı oluşturuyor.

Özellikle son yıllarda mobilyadan tekstile, beyaz eşyadan mücevhere kadar pek çok Türk şirketi İran’da mağaza açtı. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) verilerine göre şu anda İran’ın pek çok şehrinde 40’ın üzerinde Türk firmasının 200’den fazla mağazası bulunuyor.

Ekim 2017’de İran’a resmi bir ziyarette bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı basın toplantısında, “İki ülke arasındaki ticaret 10 milyar dolara takıldı. Hedef 30 milyar dolar” açıklamasında bulunmuştu.

Böylelikle yeni dönemde Türkiye ile İran arasındaki ticaretin hızla artırılması için çalışmalara başlanmıştı. Ancak ABD’nin İran ile Batı arasındaki nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklaması ve İsrail ile İran arasında yeniden ortaya çıkan sıcak çatışma ihtimali sonrasında, ikili ticari ilişkilerde ilerlemenin aksine gerileme ihtimali artmış görünüyor.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 14.05.2018 18:18
Anahtar Kelimeler:
İranTürkiyeAmbargoTrumpABDIhracatIthalat
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