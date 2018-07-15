Kritik kuruluşlarda yeni düzen

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Bu arada kararnameyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ve PTT AŞ'nin teşkilat ve görevlerine ilişkin esaslarda da düzenlemeye gidildi.

Buna göre PTT AŞ'nin sermayesinin tamamı Hazineye ait olacak. Bu arada Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün (BOREN) görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilatlanmasında düzenleme yapıldı.

EKONOMİ SERVİSİ