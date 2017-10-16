Kromu ham olarak satmayalım

RECEP BAHAR/ADANA

Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'da basın mensuplarıyla düzenlediği sohbet toplantısında, Adana'da Enerji İhtisas Bölgesi ve kromun paslanmaz çeliğe dönüştürülmesi projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Dünyanın en zengin krom yataklarının Türkiye'de olduğunu belirten Kıvanç, "Bizdeki madenler dünyanın hiçbir yerinde yok. Acilen, artık hükümet politikası mı olur ne olur, bu kromların paslanmaz çeliğe çevrilmesi lazım. 1 milyar dolar paslanmaz çelik ithalatı var. Ham madde olan kromun satılmaması lazım… Krom ferro kroma, o da paslanmaz çeliğe dönüşecek. Bunu devletin yapması gerekiyor. Bir babayiğit yapmalı. Başlangıç yatırımı ise 1.5 ila 2 milyar dolar" şeklinde konuştu.

Kıvanç, Yeni Mesaj'ın paslanmaz çelikte İsveç'in kalitesinin yakalanıp yakalanamayacağı sorusu üzerine, "Kaliteyi elbet tutturacağız. Bugün olmasa da yarın... Sanayi Bakanlığı 'şu anda 3 tane kimya yatırımı veya rafineri yatırımı yapılması gerekiyor' diyor. Bunlardan biri, bizim düşündüğümüze göre, Ceyhan Yumurtalık Enerji İhtisas Bölgesi, bu Sanayi Bakanlığı'nın gündeminde" şeklinde konuştu.

İhtiyacımız olan pamuğu üretebiliriz

Türkiye'nin her yıl yaklaşık 1 milyon ton pamuk ithal ettiğine işaret eden Kıvanç, Çukurova çiftçisinin mısıra yöneldiğini hatırlatarak, şunları söyledi: "Pamuk zor, mısır kolay üretiliyor. Pamuk çocuk gibi bakıma ihtiyaç duyuyor. Sıcağına, soğuğuna, ilacına, kurduna bakacaksın. Zahmetli ürün olduğu için insanlar pamuktan kaçıyor. Oysa mısır ile pamuğun çiftçiye sağladığı gelir aşağı yukarı aynı. Pamuk gümrük duvarlarıyla korunmuyor, mısır ise yüzde 40 gümrük vergisi ile korunuyor. Pamuğu korumak da doğru değil. Tekstil sektörünün 1 milyon ton ilave pamuğa ihtiyacı var. Bu sektör, aşağı yukarı 30 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Senin rakibin dünyadaki pamuk borsasından pamuk alıyor. Sen de dünya borsasından pamuk alamazsan, ürettiğin ürünü satamazsın. Hindistan, Bangladeş, Vietnam, Çin... Hepsi sektörünü sübvanse ediyor."

Navlunu çiftçiye verilse, ithalat biter!

Zeki Kıvanç, Türkiye'de kaliteli pamuk üretildiğine işaret ederek, "Türkiye'de üretilemeyen tek pamuk; Mısır Giza pamuğu... Mısır Giza pamuğunun kalitesinde üretmek mümkün değil. 100 numaraya kadar üretemeyiz ancak 50-60 numaraya kadar üretebiliriz. 100 numara deyince pamuk daha ince oluyor" diye konuştu.

Kıvanç, pamuk ithalatına 2 milyar dolara yakın para harcandığını belirterek, "İddia ediyorum; ABD'den ithal edilen pamuğun navlununu çiftçiye prim olarak ödesek ithalatı büyük ölçüde keseriz" dedi. Kıvanç, pamuğun ve yünün yerini hiçbir şeyin tutmayacağını, yün gibi pamuğun da hala yerini koruduğunu ifade ederek, "Adana’da çok büyük ova var. Adana’da pamuk üretimi yok denecek kadar azaldı. Çırçır fabrikaları, yağ fabrikaları, düşük kapasite ile çalışıyor. Potansiyel çok, pamuk ekilebilecek alan çok. Ceyhan var, Tarsus var. Urfa’nın zenginliği pamuktan gelir. Pamuk bitkisi koyun gibidir. Her şeyinden istifade edilir. Bugün bölgemizde kullanılmayan pamuk artıklarından ve bitkinin saplarından yakılarak elektrik enerjisi üretilmektedir. Pamuk bereketli bir üründür, insanları ve bölgeyi güçlendirir zenginleştirir. Zengin eden bir ürün" şeklinde konuştu.

Irak'a ihracat darbe aldı

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Yeni Mesaj'ın sorusu üzerine, 25 Eylül'deki referandumdan sonra Irak'a tır göndermenin zorlaştığını, ihracatın olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Öte yandan Kıvanç, "Konfeksiyon, tekstil, ayakkabı ve küçük ev aletleri" sektörlerinin mutlaka korunması gerektiğinin altını çizdi. İplikçilerin de koruma altında olması gerektiğine işaret eden Kıvanç, elyafın Çin'den yüzde 21 dampingle geldiğini kaydetti. OHAL'de çalışma şartlarının olumsuz etkilenmediğini ancak yabancıların bizi ziyarete gelmediğini dile getirerek, "Çünkü algı çok farklı. Donna Karan’ın tasarımcı yarışmasına gelmesi için çok çalıştık ama gelmedi" diye konuştu.