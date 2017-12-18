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Kronik hastalıklar ekonomileri zorluyor

Yapılan bir araştırmaya göre; 33 yıl sonra dünya nüfusunun yüzde 35’i 60 yaşın üstünde olacak. Yaşam süresinin uzaması ile birlikte artış gösteren en yaygın beş kronik hastalığın 2030 yılında global ekonomiye maliyeti ise 47 trilyon dolara ulaşabilir

18 Aralık 2017 Pazartesi 22:59
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Kronik hastalıklar ekonomileri zorluyor

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketlerinden EY, insan ömrünün uzaması ile birlikte sağlık hizmetleri sektöründe yaşanan dönüşümü mercek altına aldığı ‘Sağlık Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar’ raporunun sonuçlarını açıkladı. Dünya genelinden yedi yüz sağlık hizmeti sektör lideri ve profesyonelinin görüşünü de içeren rapor sektörün geleceğine ışık tutuyor.

Raporun sonuçlarına göre, 2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 35’i 60 yaşın üzerinde olacak. Dünya nüfusunun yaşlanması ile birlikte artış gösteren kanser, diyabet, yüksek tansiyon, Alzheimer ve kalp-damar hastalıkları başta olmak üzere kronik hastalıkların 2030 yılında dünya ekonomisine maliyetinin 47 trilyon dolara ulaşabileceği öngörülüyor. 

Ölümlerin çoğu kronik hastalıktan

Dünya genelinde yeme alışkanlarının değişmesi ve bireylerin hareketsiz yaşam tarzı kronik hastalıkların yükselişinde rol oynayan en önemli etkenler olarak görülüyor. Kronik hastalık kaynaklı ölümlerin beşte dördünün düşük veya orta gelirli ülkelerde gerçekleştiğine dikkat çekilen raporda; dünya genelinde 2015 yılında yaşanan ölümlerin yüzde 70’inin ise (39.5 milyon) kronik hastalıklardan kaynaklandığı ifade edildi.

Düşük ve orta gelirli ülkelerde kronik hastalık sonucu yaşanan ölümlerin 1990’da yüzde 40 seviyesinde olduğu dikkate alındığında kronik hastalık nedenli ölümlerde 26 yılda iki kat artış yaşandığı görülüyor. Raporda ayrıca yaş ortalaması en yüksek ülkelerin başında Japonya, Singapur ve Almanya’nın geldiği belirtilirken, Latin Amerika ve Afrika gibi gelişmekte olan bölgelerde yaşam süresinin uzadığına işaret ediliyor.
 

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