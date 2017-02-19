‘Küçükbaş hayvancılık milyarlar kazandırabilir’

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, toplam hayvancılık içindeki payı, sığır eti ve sütü üretimindeki hızlı artış nedeniyle sürekli gerileyen küçükbaş hayvancılığın Türkiye’ye milyarlar kazandırabileceğini bildirdi. Bayraktar, ülkede 31 milyon koyun, 10.3 milyon keçi bulunduğunu belirterek, "Veriler, 67-68 milyon baş koyun ve keçinin bu topraklarda beslenebileceğini gösteriyor. Bu da küçükbaş hayvan sayısının en azından üçte iki oranında artırılabilmesi demektir" ifadesini kullandı. Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, hayvancılık alanında 2015 yılı itibariyle sütten ete, deriden bala, tiftikten kıla birçok üründen elde edilen gelirin 55.7 milyar lirayı bulduğunu belirtti. Türkiye'nin 2016 yılı itibarıyla 14.1 milyon sığır, 142 bin manda, 31 milyon koyun, 10.3 milyon keçi varlığına sahip olduğunu bildiren Bayraktar, söz konusu yılda 18.5 milyon ton süt, 1.17 milyon ton kırmızı et üretildiğini ifade etti.

Hayvan varlığı azalışta!

Bayraktar, son yıllarda tekrar artışa geçse de 2016 yılında hem koyun hem keçi sayısında azalış olduğunu, dolayısıyla koyun-keçi eti ve süt üretiminde de gerileme görüldüğünü belirtti. Bayraktar, şunları kaydetti: "2016 yılında koyun sayısı merinos koyunu dahil yüzde 1.7 düşüşle 31 milyon 508 bin baştan 30 milyon 984 bin başa, keçi sayısı tiftik keçisi dahil yüzde 0.7 gerilemeyle 10.4 milyon baştan 10 milyon 345 bin başa indi. Ülkemizin özellikle küçükbaşta çok büyük bir potansiyeli var. Anadolu'da çiftçimiz tarımı tanımlarken, 'buğday ile koyun, gerisi oyun' der. Bu topraklar tahıl ve küçükbaş hayvan yetiştirmeye çok uygun olan topraklardır." Küçükbaş hayvan sayısının artırılabileceğini vurgulayan Bayraktar, "Veriler, 67-68 milyon baş koyun ve keçinin bu topraklarda beslenebileceğini gösteriyor. Bu da küçükbaş hayvan sayısının en azından üçte iki oranında artırılabilmesi demektir. Bu 2015 rakamlarına göre, 1 milyon 64 bin ton daha fazla süt üretmek anlamına gelir" ifadesini kullandı.

Türkiye geçmişte ihracatçıydı!

Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için meraların korunması ve ıslah edilmesi, kırsalın ekonomik ve sosyal açıdan geliştirilmesi, küçükbaştan elde edilen ürünlere katma değer kazandırılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini bildiren TZOB Başkanı Bayraktar, “Türkiye geçmiş dönemde dünyanın en önemli canlı küçükbaş hayvan ve et ihracatçısıydı. 1989 yılında 252 milyon dolarlık canlı küçükbaş hayvan ihraç etmiş bir ülkeydik. 165 bin ton canlı kilo değerindeki bu ihracatı; Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Katar, Bahreyn, Ürdün, Kanada ve Hindistan gibi ülkelere yapıyorduk ve bu ihracatımızı uzun süre de devam ettirdik. Bu rakam günümüzde 1 milyon doların altına indi. Yine aynı şekilde 30 milyon dolar olan koyun keçi eti ihracatımız da 400 bin dolarlara kadar geriledi” dedi. Bayraktar, Türkiye’nin ihracatı bu rakamlarda gezinirken, Sudan’ın 400-500, Ürdün’ün 200, Avustralya’nın 190, Romanya’nın 141 milyon dolarlık canlı küçükbaş ihracatı, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın 2.1’er milyar dolar, İspanya’nın 152 milyon dolar, Romanya’nın 38 milyon dolar, Yunanistan’ın 24 milyon dolar koyun keçi eti ihracatı yaptığını belirtti.