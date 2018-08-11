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Kurban Bayramı öncesi oteller doldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde doluluk oranı yüzde 90'ı aştı, yüzde yüze ulaşan bazı oteller satışa kapandı

11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:43
Kurban Bayramı öncesi oteller doldu

Turizm ve belediye belgeli 200 bin civarında yatak kapasitesine sahip Antalya'nın Alanya ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili yaptığı açıklamada, bayram döneminde ilçedeki otellerin yüzde 90'ının dolduğunu, bazılarının da yüzde 100 doluluk nedeniyle satışı kapattığını anlattı.

Kurban Bayramı'nda insanların kurbanlarını kestikten sonra tatile çıktıklarını gözlemlediklerini bildiren Sili, "Her ne kadar uzun bir bayram dönemi olsa da 3-5 günlük tatiller ağırlıklı gerçekleşecek. İç pazardaki talep bu yönde. Bir yandan da Avrupa ve Rusya'dan ciddi bir talep olduğu için tesislerimiz dolu durumda" diye konuştu.

Sili, bayram nedeniyle iç piyasada kısa süreli bir talebin olduğunu ifade ederek tatilcilere de uyarıda bulundu. Sili, "Son dakikada tatile çıkanların rezervasyon yaptırmadan gelmemelerini rica ediyoruz. 'Tatile gittim, çimende yattım, çayırda yattım, Alanya çok güzel' demenin de önüne geçmek istemiyoruz. Tatile gelenler bunu bilerek gelsin" dedi.
AA

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