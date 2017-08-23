Kurbana 10 milyar lira harcanacak

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl Kurban Bayramı döneminde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 4-19 bin lira, küçükbaşta ise 600 lira ile 2 bin lira arasında değişeceğinin tahmin edildiğini belirterek, "Bu yıl, kurbanlıklar için halkımızın ödeyeceği tutarın toplamda 10 milyar 193 milyon lirayı bulacağını hesaplıyoruz" dedi. Bayraktar, kurbanlık fiyatları, kurbanlık hayvan varlığı ve üreticilerin beklentilerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bayraktar, bu yıl yaklaşık 950 bini büyükbaş, 3 milyonu küçükbaş olmak üzere 3 milyon 950 bin hayvan kesileceğini tahmin ettiklerinin altını çizdi.

Yeterli hayvan var

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kurbanlık vasfı taşıyan 1 milyon 150 bini büyükbaş, 4 milyonu küçükbaş olmak üzere 5 milyon 150 bin hayvan olduğuna dair açıklamalarına dikkati çeken Bayraktar, "Bu demektir ki Kurban Bayramı’nda kesileceğini tahmin ettiğimiz büyükbaş hayvan sayısından daha fazla kesilebilecek nitelikte kurbanlık hayvan mevcudumuz vardır. Bu durum vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan bulmada sıkıntı yaşamayacaklarını göstermektedir. Ziraat Odalarımızla yaptığımız görüşmeler de bu görüşü destekler niteliktedir" ifadesini kullandı.

Yem fiyatları arttı

Yem fiyatlarının Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.2 - 22.5 arasında artış gösterdiğini belirten Bayraktar, kurbanlık için besiye alınan büyükbaşların ortalama 6 aylık yem masrafının hayvan başına bin 728 lira olduğunu ifade etti. Öte yandan standartlara uygun kesilmiş ve tuzlanmış yaş koyun derisinin yaklaşık 10 liraya satıldığını, ortalama 3 milyon küçükbaş hayvanın kesileceği hesap edildiğinde küçükbaşların derilerinin ekonomik değerinin yaklaşık 30 milyon lirayı bulacağını anlatan Bayraktar, şöyle devam etti:





"400 kilogramlık bir sığırdan ortalama 30 kilogram deri çıkmaktadır. Standartlara uygun elde edilmiş, tuzlanmış sığır derisinin kilogramının 3 lira olduğu göz önüne alındığında kesilecek 950 bin büyükbaş hayvandan elde edilecek derinin değeri 85 milyon 500 bin liraya ulaşacaktır. Küçükbaşı da dahil ettiğimizde toplam olarak kurbanlıklardan standartlara uyulursa yaklaşık 115 milyon 500 bin liralık deri elde edilecektir.



Fakat kurbanlıklar çoğu yerde ehil olmayan kişiler tarafından kesildiği için deride ciddi olarak ekonomik kayıp oluşmaktadır. Bu kaybın yüzde 20'ler civarında olduğu ve toplam kaybın 23 milyon 100 bin lirayı bulduğu tahmin edilmektedir. Kayıplar nedeniyle, Kurban Bayramında ekonomiye kazandırılan derinin değeri 92 milyon 400 bin lira civarında kalmaktadır."