Kurbanlık hayvanda sıkıntı yok

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin mevcut hayvan potansiyelinin 2018 yılı kurbanlık ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğunu söyledi. Kurbanlık hayvanların hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan parkı ve panayırlarının yanı sıra kurban hizmetleri komisyonlarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen geçici kurbanlık hayvan satış yerlerinde alınıp satılabildiğine işaret eden Pakdemirli, hafta başı itibarıyla komisyonlarca belirlenen yerlerde satışların başlayacağını bildirdi.

Veteriner hekimler aracılığıyla illerdeki kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde bu çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Pakdemirli, bu doğrultuda menşelerinde salgın veya bulaşıcı hastalık bulunan, kayıt altına alınmamış, kulağı küpesiz, büyükbaş hayvanlar için pasaportu, küçükbaş hayvanlar için nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevklerine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine izin verilmediğini dile getirdi.

Dişi hayvanların kesimi yasak

Pakdemirli, önleyici çalışmalardaki temel amaçlarının, vatandaşların dini vecibelerini yerine getirirken sağlıklı hayvanlardan elde edilen etlerin tüketimini sağlamak olduğuna dikkati çekerek, "Sürdürülebilir bir hayvancılık için damızlık dişi hayvan varlığının artırılması büyük önem arz etmektedir.

Bu amaçla gebe veya damızlık değeri olan dişi hayvanların kurban satış yerlerine girişlerine ve kurbanlık olarak kesilmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Türkiye'de halen 16 milyon 105 bin büyükbaş ve 44 milyon 329 bin küçükbaş bulunduğunu belirten Pakdemirli, geçen yılki Kurban Bayramı'nda Türkiye genelinde toplam 817 bin 805 büyükbaş ve 2 milyon 720 bin 271 küçükbaş hayvanın kesildiğini aktardı. Bu arada Pakdemirli, Pazar günü Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

AA