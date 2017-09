Kurbanlıkların kilosu 18 liradan başlıyor

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı (TÜKETBİR) Bülent Tunç, Türkiye'de kurbanlık hayvan varlığında sıkıntı olmadığını belirterek, "Büyükbaş kurbanlık hayvanların kilogram fiyatı şu an yeri ve et randımanına göre 18-20 lira arasında değişiyor." dedi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, kırmızı et üreticiler büyükbaş kurbanlık piyasasını değerlendirdi.



TÜKETBİR Başkanı Tunç, yaptığı açıklamada, yurt dışından karkas et ve canlı hayvan ithalatında gümrük vergilerinin düşürülmesine ilişkin kararnamenin üreticide paniğe yol açtığına işaret ederek, bu durumun canlı hayvan karkas kesim kilogram fiyatlarını 2 lira düşürerek ortalama 26 liraya getirdiğini aktardı.



Tunç, söz konusu düşüşün kurbanlık fiyatlarına da yansıdığını vurgulayarak, "Büyükbaş kurbanlık hayvanların kilogram fiyatı şu an yeri ve et randımanına göre 18-20 lira arasında değişiyor" diye konuştu. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Derneği Başkanı Ahmet Yücesan ise İstanbul'a bir süre sonra kurbanlıkların getirilmeye başlanacağını dile getirerek, kurban kesecek vatandaşları acele etmemeleri konusunda uyardı. Yücesan, Türkiye'de fazlasıyla kurbanlık hayvan bulunduğunu belirterek, "Geçen sene kurbanlık hayvanın kilogram fiyatı 17.5-18 lira arasındaydı. Dolayısıyla fiyatlarda geçen yıla göre çok fazla değişim olmayacak.



Büyükbaş hayvanın kilogramının satışının 18 liradan başlamasını bekliyoruz" dedi. Üreticileri fırsatçılık yapmamaları konusunda uyaran Yücesan, "Lütfen fahiş kar kazanma hırsıyla sektörü ve tüketiciyi zarara uğratmayın. Hükümetin elinde ciddi anlamda canlı hayvan ithalat yetkisi var. Aynı zamanda özel kuruluşlara da bu yetkiyi verebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.