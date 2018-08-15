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Kurbanlıkta BiP farkı

​​​​​​​Turkcell’in geliştirdiği servislerden BiP, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde satışa sunulan kurbanlıklarla ilgili sağlık sorgulama servisini hizmete sundu

15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:16
Kurbanlıkta BiP farkı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen hayvan sorgulama servisine artık BİP üzerinden ulaşılabilecek. Bundan böyle tüketiciler, kurbanlığın kulağındaki küpe numarasını, BiP üzerinden sorgulayabilecek ve hayvanın doğumu, ırkı, menşei ve aşıları ile ilgili bilgileri öğrenebilecek. Satışa sunulan kurbanlıkların kulaklarındaki küpe numaralarını BiP’te açılan yeni kanal üzerinden sorgulayanlar, o hayvanın cinsi, doğumu, nereli olduğu, hangi çiftlikte yetiştirildiği gibi bilgilere kolayca erişebilecek. Aşı ve ilaçlama gibi bilgilerin de sorgulandığı bu kanal sayesinde hayvanların kurbanlığa uygun olup olmadığı da anlaşılabilecek. EKONOMİ SERVİSİ

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