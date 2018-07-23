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Küresel ekonominin çivisi çıktı

Arjantin'in dönem başkanlığında Buenos Aires'te düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının sonuç bildirisinde, ABD'nin başını çektiği korumacı ticaret politikalardan kaçınılmasına yönelik net bir ibareye yer verilmedi. Bildiride, küresel büyümenin dengesiz hale geldiği vurgulandı

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:42
Küresel ekonominin çivisi çıktı

YENİ MESAJ/DETAY HABER

Arjantin'in dönem başkanlığında Buenos Aires'te düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı Pazar günü sona erdi.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20 toplantısında yükselen ticaret gerilimlerine karşı net bir tavır sergileyemedi. Tavır eksikliğinde ABD'nin katı duruşu etkili oldu.

Daha önceki G20 sonuç bildirilerinde yer alan 'korumacı politikalardan kaçınacağız' ibaresi, geçen yılın Mart ayında Almanya'da yapılan toplantıda ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in ısrarları üzerine metinden çıkarılmış ve daha sonraki toplantıların hiçbirinde yeniden kullanılmamıştı.

Böylece iş dünyasının çağrıları da karşılıksız kalmış oldu.

Risklere dikkat çekildi

İki gün süren toplantının ardından tüm G20 üyeleri tarafından imzalanan 13 maddelik bir sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride, küresel büyümenin gücünü korumasına karşın daha dengesiz hale geldiğini belirtilirken, kısa ve orta vadeli risklerin yükseldiği vurgulandı.

Söz konusu risklerin finansal kırılganlıklar, yükselen ticaret ve jeopolitik gerilimler, küresel dengesizlikler, eşitsizlik ve yapısal yavaş büyüme olarak sıralandığı bildiride, "Riskleri izlemeye devam edeceğiz, hafifletmeye çalışacağız ve gerçeğe dönüşürlerse karşılık vereceğiz" ifadesine yer verildi.

Bildiride, yükselen piyasa ekonomilerinin değişen finansal şartlara karşı eskisine göre daha hazırlıklı olmalarına rağmen hala piyasalardaki oynaklık ve ters sermaye akımlarına karşı hassas olduğuna işaret edildi.

Dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan 20 ülkenin temsilcilerini buluşturan toplantının bildirisinde, korumacı ticaret politikalardan kaçınılmasına yönelik net bir ibareye yer verilmemesi en fazla dikkati çeken noktalardan biri oldu.

Türkiye gümrük duvarlarının kaldırılmasından yana

Buenos Aires'te düzenlenen G20 toplantılarında Türkiye'yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya temsil etti.

Albayrak, zirvede yaptığı konuşmada, "Her şeyden önce; gerekli önlemleri almadığımız sürece korumacı önlemlerin üretkenlik ve küresel refah üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. Kısa vadede, cari işlemler dengesi, çıktı seviyesi ve ihracat hacmi bozulacaktır. Yeni iş alanları sınırlanacaktır. Açık pazarın ve serbest ticaretin politika çabalarımızın merkezinde olmaya devam edeceğine inanıyoruz” diyerek, korumacı önlemlere karşı duruş sergiledi.

Albayrak, zirveye götürdüğü Türk medyasına yaptığı açıklamada, "Piyasalarla kavga etmeyeceğiz. Kazan-kazan ilişkisine bağlı yürüyeceğiz. Türkiye şu an çok cazip ve fırsatlarla dolu" şeklindeki mesajı üzerine ABD Doları, TL karşısında Pazartesi günü 4.79'dan 4.75'e geriledi.

Anahtar Kelimeler:
G20ABDTürkiyeBerat Albayrak
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