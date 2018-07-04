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Kuru incir ihracatı arttı

Türkiye’nin kuru incir ihracatının yüzde 98’ini gerçekleştiren ve kuru incir ihracatında katma değerli ihracatı arttırmak isteyen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, “Kuru İncir Sektör Değerlendirme Toplantısı” düzenledi

04 Temmuz 2018 Çarşamba 18:00
Kuru incir ihracatı arttı

Kuru incir ihracatının sürdürülebilir şekilde arttırılması, kuru incir ihracatında yaşanan sorunlara çözüm bulunması ve kuru meyve sektöründe tüm paydaşla arasında iş birliğinin arttırılması için gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında çalışmalar yürüttüklerini belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, sezon sonunda 65 bin ton civarında kuru incir ihracatı hedeflediklerini dile getirdi. Dünya genelinde sağlıklı gıda ürünleri tüketmenin bir trend halini aldığına işaret eden Celep, “Tüm dünyada her geçen gün artan, sağlıklı gıdaya yönelik tüketici bilinci dolayısıyla Kuru meyvelere olan ilgi giderek artmakta. Bu paralelde rekabetin daha da zorlaştığı günümüzde, yüz yılı aşkın süredir yapılan kuru meyve ihracatının kurallarını artık değiştirmek ve bu kıymetli ürünlerimizi çok daha profesyonelce pazarlamak durumundayız. Bu çerçevede, ülkemizde üretimi mümkün olan kuru incir dahil kuru ve kabuklu meyvelerin üretim bölgelerindeki plantasyonların artırılması, ürün çeşitliliğinin artırılması, bu alanlardaki işletme yatırımlarına destek verilmesi, bu amaçla, 2B ve verimsiz orman arazilerinin ilgili bölgelerde üreticilere tahsis edilmesi çok önemlidir” diye konuştu. Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirde 11 Ekim 2017 tarihinde başlayan ihraç sezonunda 30 Haziran 2018 tarihine kadar 58 bin ton karşılığı 253 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Kuru incirin ortalama ihraç fiyatı 4 bin dolardan, 4 bin 950 dolara ulaştı. COŞKUN ÇELEKOĞLU / İSTANBUL

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