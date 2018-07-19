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Kuru incirde hedef yüksek kalite

Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirde kalite ve verimi artırmak için tüm paydaşlar bir araya geldi

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:30
Kuru incirde hedef yüksek kalite

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği koordinasyonunda ve İncir Araştırma Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Kuru İncir Teknik Çalışma Grubu” toplantısında kuru incirin değerini daha fazla artırmak için önümüzdeki dönemde atılacak adımlara ilişkin yol haritası belirlendi. Toplantıda incir ağaçlarının altlarına file sistemi kurularak hasat yapılmasının yaygınlaştırılması için bir ön çalışma yapılmasına karar verildi.

Bu çalışmanın ilk ayağı Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve bazı ihracatçı firmaların desteği ile hayata geçirilecek. İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından belirlenecek köylerdeki pilot bahçelerde denemesine başlanacak sistem ile elde edilecek kalite artışı ve ekonomik analiz değerlendirmeleri gibi sonuçlar, sektör ve üretici temsilcisi kuruluşlar ile paylaşılacak.

Sonuçların olumlu olması halinde gelecek üretim sezonunda bu sistemin ve tünelde kurutma sisteminin yaygınlaştırılması ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek kapsamına alınmasının talep edilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Toplantıda Lisanslı depoculuk sisteminin/soğuk hava depolarının kurulması ve ilgili Bakanlıkça desteklenmesi yönünde girişimlerde bulunulması ve üretici depolarının iyileştirilmesi için yayın ve bilgilendirme çalışmaları yapılması kararları da alındı. EKONOMİ SERVİSİ

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