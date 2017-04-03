Kuru meyvede ihracat tıkandı

Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu geleneksel ihraç ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatında son yıllarda yaşanan tıkanıklığı aşmak isteyen Türk kuru meyve sektörü, İzmir'de '3. Kuru Meyve Çalıştayı'nda bir araya geldi. Çalıştayda konuşan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, Türkiye'nin 2023 yılı için ortaya koyduğu 500 milyar dolar ihracat hedefine kuru meyve sektörünün 3 milyar dolar katkı sağlamayı amaçladığını ancak son yıllarda kuru meyve ihracatının 1.3-1.4 milyar dolar aralığında sıkışıp kaldığını, kuru meyve sektörünün 2023 ihracat hedefinden uzaklaştığını kaydetti. Celep, "İhracattan geri dönen ürünlerin başlıca sebepleri arasında 'kuru incirde aflatoksin, okratoksin ve hidrojen peroksit sorunları, kuru üzümde pestisit ve okratoksin, kuru kayısıda kükürt ve pestisit' sorunları yer alıyor. Yıllardır bu konuları konuşmaktan diğer konulara yeterince konsantre olamıyoruz. Bu sorunların çözümü için güç birliği yaparsak ihracata odaklanır ve 2023 hedeflerine ulaşırız" dedi.

Döviz kaybediyoruz

İhracatta geri gelen mallar konusunu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na geçtiğimiz yıllarda defalarca ilettiklerini anlatan Celep, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık bu konuda çözüme ilişkin somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Sektörümüzde dünya lideri bir ülke olarak kendi politikamızı belirleme hakkımız, masaya yumruğumuzu vurma cesaretimiz olmalı. Bu nedenle yasal düzenlemeler yapılırken bu güçlü yanımızın ve yok yere kaybettiğimiz dövizlerin göz önünde bulundurulması gerekli." 2016-17 sezonuna girerken çekirdeksiz kuru üzümde bağda salkım güvesine karşı önerilen chlorpyrifos etkili maddeli preparatların Avrupa Birliği üzüm maksimum kalıntı limitini 0.5 ppm'den 0.01 ppm'e düşürme kararı ile karşı karşıya kaldıklarını anlatan Celep, "Sürece geç müdahil olmamız sonucunda ülkemiz en az 100 milyon dolar ihracat geliri kaybetti. Bu olay bize bir ders olmalı, önümüzdeki yıllarda karşılaşmamız muhtemel benzer durumlara karşı zamanında harekete geçmek zorundayız" diyerek sözlerini tamamladı.

EKONOMİ SERVİSİ