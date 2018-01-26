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Kurumların rekabeti tarımı bitiriyor

Türk tarımının en büyük sorunları arasında olan tarım arazilerinin üretim yapılamayacak kadar küçülmesinin önüne geçilebilmesi için Tarım Bakanlığı'nca gerçekleştirilen arazi toplulaştırma çalışmaları, Devlet Su İşleri bünyesine alınmaya çalışılıyor. Ziraat Odaları buna tepkili.

26 Ocak 2018 Cuma 16:05
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Kurumların rekabeti tarımı bitiriyor

Her yeni güne tarımda yaşanan yeni bir sorunla uyanırken, bunların çözümü için çaba harcanması yerine, kurumların birbirlerinden görev kapma ile uğraşması Türkiye'ye has bir durum olsa gerek.

Tarımla ilgili işlerde; Gümrük ve Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Kalkınma Bakanlıkları gibi birçok bakanlık ve özerk kurumların etkisi nedeniyle bir elden tarım politikası yürütülemezken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından yürütülmekte olan arazi toplulaştırma ile ilgili görevler, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü bünyesine alınmaya çalışılıyor. 

Arazi toplulaştırma işini Tarım Bakanlığı yapmalı

Tarımın sorunlarına dikkat çekmeye çalışan Ziraat Mühendisleri Odası'ndan yapılan açıklamada "Her işe inşaat gözüyle bakan gözler, toprağa da bu şekilde bakmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. "Kırsal alanın düzenlenmesi işi olan arazi toplulaştırma projelerdeki başarı, tarla sahiplerinin katılımı veya direnci ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle çiftçi ile sürekli iletişim içinde olan GTHB tarafından yapılması başarı şansını artıran önemli bir etmendir" ifadelerinin yer aldığı yazılı açıklama şu noktalar vurgulandı: "İş ve işleyiş olarak daha çok inşaatçı kimlikte olan, bu niteliği 6200 sayılı kuruluş yasasında da açıkça belirtilmiş olan DSİ`ne, Türkiye'nin tüm ilçelerinde örgütlenmesi bulunan GTHB tarafından yapılan arazi toplulaştırması görevinin verilmek istenmesi anlaşılır değildir. Arazi toplulaştırması görevleri yıllardır GTHB'na bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü eliyle yürütülmektedir. Türkiye genelinde 14 milyon hektarlık tarımsal alanda toplulaştırma ihtiyacı olduğu hesaplanmaktadır. 2017 yılı sonu itibari ile 5.5 milyon hektarda arazi toplulaştırması tamamlanmış olup, halen 1.7 milyon hektarlık alanda ise çalışmalar sürdürülmektedir. DSİ'nin sulama inşaatları ile ilgili yatırımlarda görev yapması, tarımdan ayrı olarak hiçbir zaman düşünülemeyecek arazi toplulaştırma projelerinin ise bu işte her yönüyle yetkinliği kabul edilen Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce yürütülmesi uygun olacaktır. Arazi toplulaştırma projelerinin tarımsal kimlikten uzaklaştırılıp, inşaatın alt bileşeni haline getirmek ülkemiz ve tarım sektörü için büyük bir yanlış olacaktır. Kurumların birbirleri rekabeti, birbirlerinden görev kapma yarışı değil, üstlendikleri görevleri ülkemiz ve halkımızın yararına en iyi şekilde yapma yarışı olmalıdır."

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL

Son Güncelleme: 26.01.2018 20:42
Anahtar Kelimeler:
TarımçiftçiTarım Bakanlığı
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