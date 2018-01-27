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Kuveytli turistten alışveriş rekoru

Vergi iadeleri (tax free) dikkate alındığında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler geçen yıl 1.4 milyar liralık alışveriş yaptı. En yüksek alışveriş Kuveytli turistin aldığı 574 bin TL’lik saat oldu

27 Ocak 2018 Cumartesi 18:06
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Kuveytli turistten alışveriş rekoru

Dünya genelinde 51 ülkede 'vergisiz alışveriş' işlemi gerçekleştirilen Global Blue, 1996’dan bu yana faaliyetini Türkiye çapında 8 bini aşkın perakende noktasında, şehir içi iade ofisleri ve sınır kapılarındaki 25 iade noktası ile sürdürüyor.

Türkiye'deki tax free alışverişlere ilişkin değerlendirmede bulunan Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun, 2017 yılında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin toplamda 1.4 milyar liralık alışveriş yaptığını belirtti.

Yabancı ziyaretçilerin söz konusu alışverişin 716 milyon liralık kısmı için vergiden muaf (tax free) işlemlerini tamamlayarak toplam 75 milyon lira KDV iadesi aldığını ifade eden Şeyhun, "2017 senesinde yabancı ziyaretçilerin yaptıkları alışveriş 2016’ya göre yüzde 32 büyüme gösterdi.

İşlem adetleri geçen sene ile aynı kaldı, ancak alışveriş başına averaj harcama, hem geçen seneye göre döviz kurlarındaki artıştan hem de enflasyon sebebi ile yüzde 31 yükseldi" diye konuştu.

En iyi müşteriler Katarlılar

Şeyhun, yapılan alışverişlerin yüzde 45'lik kısmının Orta Doğu ülkelerinden geldiğini belirterek, "Bu yüzde 45'lik pay da genel ortalama ile aynı paralelde, yüzde 32 büyüme gösterdi.

Şüphesiz ki uçak krizi sebebiyle ciddi düşüş gösteren Rusların tekrar ciddi şekilde (toplam tax free satış) yüzde 148 büyüyerek toparlanması ve özellikle Çinli ziyaretçilerin göstermiş olduğu yüzde 208'lik (toplam tax free satış büyümesi) artış çok önemli. Umuyoruz ki bu durum 2018'de de devam eder" şeklinde konuştu.

Katarlıların 4 bin 312 TL'lik alışveriş başına averaj harcamasıyla başı çektiğini vurgulayan Şeyhun, Katarlıların alışveriş başına harcamasının 2016'ya göre yüzde 52 artış gösterdiğini söyledi. Şeyhun, 2017 yılının en yüksek işleminin Kuveytli bir turistin lüks bir mağazadan aldığı 574 bin TL’lik saat olduğunu söyledi.
AA

Anahtar Kelimeler:
Vergi IadeleriTürkiyeAlışverişKuveyt
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