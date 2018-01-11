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Kuyumcukent’e Arap akını

JTR Başkanı Ayhan Güner, "Dubai’de pek çok sektöre olduğu gibi mücevherat sektörüne de yüzde 5 vergi geldi. Bu vergiden dolayı 100 yabancı şirket Dubai’den Kuyumcukent’e geldi. Bu sıralar Dubai’den Kuyumcukent’e akın var" açıklamasında bulundu

11 Ocak 2018 Perşembe 22:37
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Kuyumcukent’e Arap akını

Mücevher İhracatçılar Birliği (JTR) Başkanı Ayhan Güner, Dubai’deki mücevherat şirketlerinin Kuyumcukent’e akın ettiğini belirterek, "Dubai’de pek çok sektöre olduğu gibi mücevherat sektörüne de yüzde 5 vergi geldi.

Bu vergiden dolayı 100 tane yabancı şirket Dubai’den Kuyumcukent’e geldi. Bu sıralar Dubai’den Kuyumcukent’e akın var" dedi. Güner, "Mücevher Sektör Buluşması"nda birlik üyeleriyle bir araya gelerek, sektörün gelişimi ve ihracattaki son durumu hakkında bir sunum yaptı. JTR tarafından gerçekleştirilen aktif ihracatı geliştirme politikasının sonuçlar verdiğini belirten Güner, “Türkiye mücevher ihracatını 3,3 milyar dolara yükseltti.

3 milyar dolar sınırını bir kez daha aştık. Bundan sonraki ilk hedefimiz 5 milyar dolar ancak eğer yapmamız gerekenleri başarabilirsek çok daha farklı rakamları gerçekleştirebiliriz” diye konuştu. Sektörün en fazla ihracat yaptığı ilk 5 ülkenin, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, ABD, Hong Kong ve Almanya olduğunu ifade eden Güner, önümüzdeki dönemde ihracat pazarını çeşitlendirmenin önemine dikkati çekti.  
 

Anahtar Kelimeler:
DubaiSektörVergi
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