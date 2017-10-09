Kuyumcular her şey dahil sistemine karşı

Güner, yaptığı açıklamada, Türkiye'ye daha çok turist gelmesini ve daha çok turiste mücevher satmak istediklerini vurgulayarak, Antalya, Kuşadası, Alanya, Side gibi turistik merkezlerde son 20 yılda binlerce kuyumcunun kapanmasının acı verici olduğunu kaydetti.

Turizmde her şey dahil sisteminin iflas ettiğini öne süren Güner, "Her şey dahil sistemi ile çalışan oteller artık eskisi kadar kârlı değil. Bu arada olan otelden dışarı çıkmayan turistler nedeniyle çarşılara oldu.

Eskiden kuyum, halı ve deri satılan dükkanlar kapandı ve yerlerine ucuz Çin malı incik boncuk satılan yerler açıldı.

Bu kaliteyi de düşürdü. Her iki malın alıcısı da satıcısı da farklı" ifadelerini kullandı. Güner, Dubai'nin mücevher ticaretine tanıdığı ayrıcalıklar dolayısıyla uzun yıllar önemli bir ticaret merkezi olduğunu ve sadece Dubai havalimanından yılda 12 ton altın mücevher satıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin de kuyum ticaretini kolaylaştırmak için önemli bir trend yakaladığına dikkati çeken Güner, şunları kaydetti: "Kuyum turizmi Türkiye için çok önemli. Daha alacağımız çok yol, yapacağımız çok iş var. İnsanlara bugün bir iki haftalık konaklamayı 200 avroya satıyoruz, dünyada böyle bir şey yok. Türkiye'de kuyum ticaretinin kolaylaşması halinde Dubai'den kaçan tüm yatırımcıları da kuyum turistlerini de Türkiye'ye çekebiliriz."

EKONOMİ SERVİSİ