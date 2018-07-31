Laleli'ye Rusya dopingi

Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD) tarafından yedincisi gerçekleştirilecek Laleli Fashion Shopping Festival, bu yıl 6 Ağustos’ta başlayacak. Bu yıl ‘Laleli Modadır’ sloganı ile düzenlenen ve 12 Ağustos’a kadar sürecek festival için Rusya, Polonya, Ukrayna ve Kazakistan’dan 200’ü aşkın alıcı İstanbul’a gelecek.

LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, 7 bini aşkın işyerine ev sahipliği yapan Laleli’nin İstanbul ticaretinin dünyaya açılan kapılarından biri olduğunun altını çizerek, hazır giyim ve turizm başta olmak üzere bölgede çok büyük bir ticaret potansiyeli bulunduğunu belirtti. Eyyüpkoca, “Laleli, 2017’yi 5.8 milyar dolar ihracat ile kapattı.

Festival kapsamında ağırlayacağımız 200 civarındaki alıcıyı davet ederken yine ince eleyip sık dokuduk. Alıcılarımızın ülkelerinde en az 10 mağazaya sahip olma şartını koruduk. Alıcılarla yaklaşık 10 milyon dolarlık ticari bağlantılara imza atılacağına inanıyorum” dedi.

Rusya ile ticaret rayına oturdu

Rusya ile ilişkilerin parlak günlerine dönmesi ve turist sayısındaki artışın Laleli ticaretine çok olumlu yansıdığını bildiren Eyyüpkoca, şunları söyledi: "2018 yılının ilk yarısında Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 7.4 artarken, biz aynı dönemde yüzde 30’luk bir artış yakaladık.

Ocak-Haziran döneminde Laleli’den 3.5 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Festivalimizde yapılacak bağlantıların yaratacağı sinerji ile 2018’i 7 milyar dolar civarında bir ihracat ile kapatacağız. Laleli bugüne kadar en yüksek ihracata 6 milyar dolarla 2014’te ulaşmıştı. 2018’de 7 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu kıracağız. Elbette 7 milyar dolar bizim için yeterli değil, en geç 2023’te 10 milyar dolar çıtasının üzerine çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

Rusya ile 24 Kasım 2015'te yaşanan jet krizi nedeniyle bu ülkeyle ticaretin 'sıfır noktası'na indiğine işaret eden Eyyüpkoca, "Şu anda laleli'den yapılan ihracatın yüzde 50'si Rusya'ya gerçekleştiriliyor" dedi.

Türkiye'nin komşularında ciddi sorunlar yaşandığına işaret eden Eyyüpkoca, "Suriye cayır cayır yanıyor. Irak hakeza öyle... İran'da ciddi devalüasyon yaşandı. İran pazarı bitmediyse de can çekişiyor. Yine de İran'dan alım oluyor. Yunanistan krizi atlatamadı.

Bu süreçte Afrika'ya yöneldik. Cezayir, Tunus ve Fas önemli pazarlar ancak Cezayir ürünlerimize yüksek vergi uyguluyor. Afrikalılar düşük fiyatlı ürün istiyor" şeklinde konuştu.

Milli paralarla ticaret için merkez bankaları devreye girmeli

LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, Rusya ile 'Milli Paralarla Ticaret Protokolü' imzalandığına işaret ederek, "Ancak bu protokol işletilmiyor. Laleli esnafı olarak Cumhurbaşkanımıza şunu ifade ettik: Rusya ve İran başta olmak üzere diğer komşularımızla tercihli ticaret anlaşması yapılsın ve böyle kur kaygısı ortadan kalksın.

Önümüzdeki dönemde Rusya ve İran ile milli paralarla ticaretin olacağı düşüncesindeyim. Bunun için ilgili ülkelerin merkez bankalarının sabit kur üzerinden işlem yapması gerekiyor. Aksi takdirde tüccar zarar eder" dedi.

RECEP BAHAR/İSTANBUL