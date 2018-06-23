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Lastik sektörü Ankara'da buluştu

Lastik sektörünün temsilcileri, Ankara Ticaret Odası (ATO) Lastik, Jant, Akü Toptan ve Perakende Satış-Servisi Meslek Komitesi'nin düzenlediği toplantıda bir araya geldi

23 Haziran 2018 Cumartesi 17:05
Lastik sektörü Ankara'da buluştu

Toplantının açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin lastik üretimi ve ihracatı konusunda iyi bir noktada olduğunu belirterek, "Türkiye'de üretilen 50 milyon lastik üretiliyor, bunun 35 milyonu ihraç ediliyor. 2017'de lastik ihracatımız 1 milyar 132 milyon dolara yükseldi" değerlendirmesinde bulundu.

Baran, yerli ve milli otomobil, lastik, jant ve akü üretilmesinin önemine dikkat çekerek, ATO'nun geçen yıllarda kış lastiği kullanımı konusunda çalışmalar yaptığını, kış lastiği kullanımıyla kazaların da önüne geçildiğini vurguladı. Sektörel toplantıların devam etmesini isteyen Baran, komitelerin çalışmasını ve sektörün sorunlarını dert edinmesini çok önemsediklerini kaydetti.

Kış lastiğinin zorunluluk haline getirilmesinde ATO'nun ciddi katkısı olduğunu ifade eden Baran, lastik raf ömrü ve diğer sorunlarla ilgili olarak Lastik, Jant, Akü Toptan ve Perakende Satış-Servisi Meslek Komitesi’nin gerekli çalışmaları yapacağını kaydetti. Konuşmaların ardından sektör temsilcileri, kış lastiğinin binek araçlarda da zorunlu hale getirilmesi ve KDV indirimi taleplerini yetkililere aktardılar.
AA

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