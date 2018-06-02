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LGS'de öğrencilere gözdağı

8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği liselere giriş sınavı yurt genelinde 976 merkezde gerçekleştirildi. Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri ise okul bahçelerinde bekledi. Bazı ebeveynlerin Kuran okuması ve sınavdaki çocuklarına dua etmesi fotoğraf karelerine yansıdı

02 Haziran 2018 Cumartesi 15:36
LGS'de öğrencilere gözdağı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınavı yapıldı.

Yurt genelinde 976 merkezde, 3 bin 612 binada yapılan öğrencilerin isteğe bağlı olarak girdiği, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav, iki bölüm halinde uygulandı.

Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri ise okul bahçelerinde bekledi. Bazı ebeveynlerin Kuran okuduğu ve sınavdaki çocuklarına dua etmesi fotoğraf karelerine yansıdı. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yöneltildi.

Sınavın 09.30'daki birinci bölümünün tamamlanmasının ardından, ikinci bölümü dün saat 11.30'da yapıldı. Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluştu ve 75 dakika sürdü. Sayısal alandan 40 soru yöneltilecek ikinci bölümde ise öğrencilere 60 dakika süre verildi.

Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer soru yöneltildi.

Öğrencilere gözdağı

Liselere yerleştirme sınavında öğrencileri Matematik ve Fen soruları zorladı. Matematik soruları üniversiteye girişteki TYT testi seviyesindeydi. Sınavda tam sayfa matematik sorusu bile soruldu.

İşlem bilgisi, dikkat, yetenek ve kavrama gücü gerektiren sorular ağırlıktaydı. Fen testinde de uzun sorular vardı.

Fende A kitapçığındaki 8. soru tam sayfayı kaplıyordu. Sorular, MEB’in hazırladığı ve yayınladığı örnek soru tiplerine de tümüyle benzemiyordu.

Öğrencilere yönelik bir gözdağı sınavı olduğunu ifade eden uzmanlara göre; dün iki oturum halinde tamamlanan sınav, öğrencilerin gelecek yıllarda bu sınava girmelerinin önüne geçme amaçlı bir sınavdı.

Bin 366 okul sınavla öğrenci alacak

Türkiye genelinde 303'ü fen lisesi, 89'u sosyal bilimler lisesi, 228'i Anadolu lisesi, 297'si imam hatip lisesi, 26'sı mesleki ve teknik Anadolu lisesi olmak üzere 943 proje okulu ile alan bazlı program uygulayan 423 mesleki ve teknik lise olmak üzere toplam bin 366 ortaöğretim kurumu merkezi sınavla öğrenci alacak. Merkezi sınavın sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak.

Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler, 2018  Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak. Sınavın soru ve cevaplarının bugün yayımlanması bekleniyor. Merkezi sınavın sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak.

Haber Merkezi

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