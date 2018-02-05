Limon depolara alındı

Hasat edilen limonunda yüzde 25'i 'dinlenme' ve 'yatak' şeklinde depolara alındı. Havanın yağışlı gitmesinin ve beklenenin altında ihracatın limon fayatını etkilediğini belirten Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Bu yıl Erdemli'de limonda 350- 400 bin ton rekolte bekliyoruz.

Limonlar bu yıl kaliteli ve çok güzel. Sezon başında yaklaşık 2 TL 20 kuruş, 2 TL 30 kuruştan gitmekteydi. İhracatın azlığı ve hava şartlarının yağmurlu gitmesinden dolayı limonlarımız hasat edilemedi.

İhracat var ama istediğimiz seviyede değil" dedi. Limonun yaklaşık olarak yüzde 50'sinin hasat edildiğini, yüzde 50'sinin ise halen hasadının sürdüğünü aktaran Şahin, "Hasat edilen bu yüzde 50'nin ise yüzde 25'i depolara saklama dediğimiz 'yatak' ya da 'dinlenme' şeklinde yapılmıştır. Şuan halen yüzde 50 oranında dalda limon bulunmaktadır, hasat edilmemiş.

Limon fiyatı da düştü. Beklediğimiz ihracat olursa fiyatların artacağını bekliyoruz. Yaklaşık yüzde 50 oranında dalında kesilmemiş limon bulunmaktadır. Çiftçilerimizin beklentisi de limonlarını kesip, hasat edip, bekletme ve dinlenme şeklinde yapıp ileri ki dönemlerde, limonun az olduğu dönemlerde değerlendirmek ve piyasaya sürmek istiyorlar. Bunun içinde limonu kesip yatak yapıyorlar, dinlenme şeklinde değerlendirmek istiyorlar" diye konuştu.

EKONOMİ SERVİSİ

