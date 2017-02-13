Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

LPG’de hedef, 1 milyar insana daha ulaşmak

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen Dünya LPG Birliği 2017 Asya Zirvesi’nde 25 ülkeden bini aşkın katılımcıya seslenen Dünya LPG Birliği Başkanı ve Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, “2030 yılına kadar 1 milyar insanın daha LPG’ye erişmesini hedefliyoruz” dedi

13 Şubat 2017 Pazartesi 17:05
LPG’de hedef, 1 milyar insana daha ulaşmak

Dünya LPG Birliği (WLPGA) 2017 Asya Zirvesi, “Hayatları Değiştiren LPG” temasıyla Yeni Delhi’de düzenlendi. Zirvenin açılışında konuşan Dünya LPG Birliği Başkanı ve Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, aralarında uluslararası meslek örgütleri, enerji sektörünün dünyadaki önemli temsilcileri ve Hindistan’ın en büyük şirketlerinin bulunduğu 25 ülkeden bini aşkın katılımcıya seslendi. Yağız Eyüboğlu, zirve kapsamında Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanı Dharmendra Pradhan ile de görüştü. 

Yağız Eyüboğlu, konuşmasında şunları söyledi: "Hindistan Hükümeti, Mayıs 2016’da başlattığı program ile özellikle kırsal yerleşim alanlarında yaşayan düşük gelir grubundaki ailelerin LPG’ye erişimini kolaylaştırmak için çok önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Bir yıl içinde 15 milyon haneye erişim hedefiyle başlayan bu programın, ilk 9 ayında 17 milyon hanenin enerji kullanımı LPG’ye dönüştü. Program kapsamında 2019 yılına kadar ilave 50 milyon hanenin daha LPG’ye dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu başarı yalnız gelişmekte olan ülkeler için değil, tüm dünya için LPG’nin insan hayatını iyileştirme ve çevre kirliliğini azaltma yönünde ne kadar önemli bir ürün olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.”

Türkiye otogazda başarılı 

Zirve kapsamında Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanı Dharmendra Pradhan ile de görüşen Yağız Eyüboğlu, görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Sayın Bakan ile yaptığımız görüşmede de Hindistan’ın LPG sektöründe evsel tüketimdeki başarısı için kendilerini kutlarken, bu başarıyı tüm dünyaya örnek olarak gösterdiğimizi aktardım. Benzer bir başarıyı biz Türkiye’de otogaz pazarında yakalamış durumdayız. Türkiye’nin otogaz alanındaki başarı hikayesinin dünyanın diğer pazarlarında yaşanmaması için hiçbir neden yok. Bakan Pradhan’a da Hindistan’ın evsel tüketimindeki başarısının benzerinin otogaz pazarı için de geçerli olabileceğini, bu yönde yapılacak çalışmalar için Türkiye örneğini aktarmaya ve kendilerine destek olmaya hazır olduğumuzu ifade ettik.” 
EKONOMİ SERVİSİ
Anahtar Kelimeler:
LPG’de Hedef1 Milyar Insana Daha UlaşmakHindistan’ın Başkenti Yeni Delhi2030
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlık şeker fabrikalarına talip!
Bakanlık şeker fabrikalarına talip!
Cari açıkta rekor
Cari açıkta rekor
Yerli mısır şekeri üreticileri de Cargill'den rahatsız
Yerli mısır şekeri üreticileri de Cargill'den rahatsız
Japonlara yatırım çağrısı
Japonlara yatırım çağrısı
Türkiye'nin havalimanları yükseliyor
Türkiye'nin havalimanları yükseliyor
Organik tarım dünyayı besler
Organik tarım dünyayı besler
Domatesin yüzde 30'u seradan
Domatesin yüzde 30'u seradan
Turkcell, Tepebaşı'na geri döndü
Turkcell, Tepebaşı'na geri döndü
'Mermer lobisi kurulmalı'
'Mermer lobisi kurulmalı'

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim