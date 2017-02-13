LPG’de hedef, 1 milyar insana daha ulaşmak

Dünya LPG Birliği (WLPGA) 2017 Asya Zirvesi, “Hayatları Değiştiren LPG” temasıyla Yeni Delhi’de düzenlendi. Zirvenin açılışında konuşan Dünya LPG Birliği Başkanı ve Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, aralarında uluslararası meslek örgütleri, enerji sektörünün dünyadaki önemli temsilcileri ve Hindistan’ın en büyük şirketlerinin bulunduğu 25 ülkeden bini aşkın katılımcıya seslendi. Yağız Eyüboğlu, zirve kapsamında Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanı Dharmendra Pradhan ile de görüştü.

Yağız Eyüboğlu, konuşmasında şunları söyledi: "Hindistan Hükümeti, Mayıs 2016’da başlattığı program ile özellikle kırsal yerleşim alanlarında yaşayan düşük gelir grubundaki ailelerin LPG’ye erişimini kolaylaştırmak için çok önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Bir yıl içinde 15 milyon haneye erişim hedefiyle başlayan bu programın, ilk 9 ayında 17 milyon hanenin enerji kullanımı LPG’ye dönüştü. Program kapsamında 2019 yılına kadar ilave 50 milyon hanenin daha LPG’ye dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu başarı yalnız gelişmekte olan ülkeler için değil, tüm dünya için LPG’nin insan hayatını iyileştirme ve çevre kirliliğini azaltma yönünde ne kadar önemli bir ürün olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.”

Türkiye otogazda başarılı

Zirve kapsamında Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanı Dharmendra Pradhan ile de görüşen Yağız Eyüboğlu, görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Sayın Bakan ile yaptığımız görüşmede de Hindistan’ın LPG sektöründe evsel tüketimdeki başarısı için kendilerini kutlarken, bu başarıyı tüm dünyaya örnek olarak gösterdiğimizi aktardım. Benzer bir başarıyı biz Türkiye’de otogaz pazarında yakalamış durumdayız. Türkiye’nin otogaz alanındaki başarı hikayesinin dünyanın diğer pazarlarında yaşanmaması için hiçbir neden yok. Bakan Pradhan’a da Hindistan’ın evsel tüketimindeki başarısının benzerinin otogaz pazarı için de geçerli olabileceğini, bu yönde yapılacak çalışmalar için Türkiye örneğini aktarmaya ve kendilerine destek olmaya hazır olduğumuzu ifade ettik.”

EKONOMİ SERVİSİ