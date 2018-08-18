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Lübnanlı turistler Türkiye'ye akın etti

Farklı tatil ve kültürel mekanlara ilgi duyan Lübnanlılar Türkiye'ye ilgisi her geçen yıl artıyor. Hatta ayda 2 ya da 3 kez Türkiye'ye seyahat eden Lübnanlılar bile var. Lübnanlı turistler için 2018 yılında en popüler lokasyonlar ise İstanbul ve Antalya oldu

18 Ağustos 2018 Cumartesi 16:14
Lübnanlı turistler Türkiye'ye akın etti

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye, her kesime hitap eden zengin turizm yelpazesiyle bu yıl da farklı ülkelerden turistler için cazibe merkezi olma özelliğini koruyor. Türkiye'yi doğal güzellikleri, dinlenme ve eğlence aktiviteleri bunun yanı sıra alışveriş için tercih edenlerden biri de Lübnanlı turistler. Lübnan Sivil Havacılık Araştırma ve Bilimsel Çalışmalar Birimi Başkanı Encal Avad, farklı tatil ve kültürel mekanlara ilgi duyan Lübnanlılardan bir kesimin yılda birkaç kez Türkiye'ye seyahat ettiğini belirtti.

Bu yıl Türkiye'ye gelen Lübnanlıların oranının 2017'ye kıyasla ciddi artış gösterdiğini söyleyen Avad, Ağustos ayında iki ülke arasında gerçekleştirilen günlük uçak seferlerinin 29 ila 44 arasında değiştiğini ifade etti.

Avad, seyahat acenteleri tarafından sunulan cazip tatil paketleri, dinlenme ve eğlence aktivitelerinin Lübnan vatandaşlarını Türkiye'ye yönlendirmede önemli rol oynadığına dikkati çekti. Lübnanlı turistler için çok uygun gelen Türkiye'deki bir haftalık tatil paketinin 500 doları geçmediğini aktaran Avad, iki ülke arasında vizesiz girişin de Lübnanlıların Türkiye'yi tercih etmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Türkiye'ye ayda üç kez gelen bile var

Bir turizm şirketi yetkilisi Fevvaz Fevvaz ise Lübnanlı vatandaşların, kısa mesafedeki Türkiye'nin doğa güzelliklerinin tutkunu olduğunu ve aynı zamanda fiyatlar bakımından herkese hitap eden alışveriş merkezlerini çok sevdiklerini söyledi. İki ülke arasındaki mesafenin kısa olmasının Lübnanlı turisti cezbettiğini belirten Fevvaz, yaz aylarında deniz kıyılarına yönelen turistlerin kış aylarında da İstanbul'u tercih ettiğini dile getirdi.

Türkiye'ye ayda iki veya üç kez seyahat eden müşterileri olduğunu söyleyen Fevvaz, Türkiye'ye seyahat eden Lübnanlıların geçen yıla oranla ortalama yüzde 50 arttığını ifade etti. Fevvaz, Lübnanlıların öncelikli tercihinin İstanbul olduğunu, onu sırasıyla yaz mevsiminde Antalya, Bodrum ve Marmaris gibi tatil beldelerinin izlediğini belirtti.

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