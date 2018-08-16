Lüks markaların müşterisi Çinliler

İstinyePark’ın Genel Müdürü Uğur Berk, Orta Doğulu turistlerin yoğun ilgisinden sonra bu kez Uzak Doğulu turistlerin akınına uğradıklarına işaret ederek, Temmuz ayı rakamlarına göre Çinliler, Orta Doğu ülkelerini geçerek yüzde 130’luk artış ile en yüksek harcama yapan turist grubu oldu. Berk, “Hiçbir sezon da indirime gitmeyen lüks markaların ürünleri, Dolar ve Euro’da geçen hafta yaşanan artışa rağmen henüz güncellenmedi. Ortaya çıkan tablo sonucunda da fiyatlar yurtdışına göre yüzde 30 gerilemiş oldu” dedi. EKONOMİ SERVİSİ