Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
87143
ALTIN
217.937
DOLAR
5.7435
STERLİN
7.3085
EURO
6.5396

Lüks markaların müşterisi Çinliler

​​​​​​​İstanbul’un öne çıkan AVM’lerinden İstinyePark, turistlerin gözdesi olarak lüks alışverişin merkezi olmaya devam ediyor

16 Ağustos 2018 Perşembe 17:20
Lüks markaların müşterisi Çinliler

İstinyePark’ın Genel Müdürü Uğur Berk, Orta Doğulu turistlerin yoğun ilgisinden sonra bu kez Uzak Doğulu turistlerin akınına uğradıklarına işaret ederek, Temmuz ayı rakamlarına göre Çinliler, Orta Doğu ülkelerini geçerek yüzde 130’luk artış ile en yüksek harcama yapan turist grubu oldu. Berk, “Hiçbir sezon da indirime gitmeyen lüks markaların ürünleri, Dolar ve Euro’da geçen hafta yaşanan artışa rağmen henüz güncellenmedi. Ortaya çıkan tablo sonucunda da fiyatlar yurtdışına göre yüzde 30 gerilemiş oldu” dedi. EKONOMİ SERVİSİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akaryakıt fiyatları zamlandı
Akaryakıt fiyatları zamlandı
Muğla’da oteller doldu
Muğla’da oteller doldu
Türkiye’nin ‘en büyük yerli’ cep telefonu fabrikası
Türkiye’nin ‘en büyük yerli’ cep telefonu fabrikası
169 ülke ile ticarette Türk Lirası kullanıyoruz
169 ülke ile ticarette Türk Lirası kullanıyoruz
Kredilerin mevduatı aşması baskı oluşturuyor
Kredilerin mevduatı aşması baskı oluşturuyor
Benzin, motorin ve LPG'ye zam
Benzin, motorin ve LPG'ye zam
‘Türk varlıklarına yatırım yapacağım’
‘Türk varlıklarına yatırım yapacağım’
Özel sektör 1 yıl içinde 69 milyar dolar ödeyecek
Özel sektör 1 yıl içinde 69 milyar dolar ödeyecek
Bankalardan şirketlere baskı
Bankalardan şirketlere baskı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim