Lüksemburg AB adına konuştu

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Türkiye-Lüksemburg Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) 3. Dönem Toplantısı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Etienne Schneider'in katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti. Toplantının açılışında konuşan Zeybekci, Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Etienne Schneider ile ikili görüşme gerçekleştirdiğini kaydederek, ülkeler arası ilişkileri çok yönüyle ele aldıklarını bildirdi. İki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 200 milyon dolar olduğuna işaret eden Zeybekci, "Bunu artırmak istiyoruz. Lüksemburg dünyanın finans merkezlerinden biri... Ticaret hacmimiz 1 milyar dolara çıkabilir. Lüksemburglu 460 yatırımcının Türkiye'deki yatırım tutarı 9 milyar dolara ulaştı. Lüksemburg Türkiye'ye en fazla yatırım yapan 5. ülke konumunda. 29 Türk şirketi de Lüksemburg'da 1.2 milyar TL'lik yatırım yaptı.

Lüksemburg dünyanın finans merkezi

Lüksemburg'un önemli bir finans merkezi olduğuna işaret eden Zeybekci, "Eximbank'ın Lüksemburg'dan finans temini imkânı var. Yeni yatırım teşvik programını Lüksemburglu firmalara anlatmak istiyoruz. Karayolu taşımacılığının serbestleştirilmesini talep ediyoruz. Öte yandan Lüksemburg'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yıl yarı yarıya düştü. Bu yıl eski sayıya ulaşmasını bekliyoruz" dedi. Türkiye'nin hedefinin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik olduğuna işaret eden Zeybekci, "Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi konusunda iyi bir noktaya geldik. Bu güncelleme tarım ürünleri, hizmetleri ve kamu alımlarını kapsamalı. Türkiye Gümrük Birliği mekanizmalarında yer almalı. Üçüncü ülkelerle yapılan anlaşmalara Türkiye otomatikman taraf olmalı" şeklinde konuştu.

‘AB adına konuşmak zorundayım’ Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Etienne Schneider de, ülkesinde 5 yıldır ekonomi bakanı olarak görev yaptığına işaret ederek, "En çok ziyaret ettiğim ülkelerden biri Türkiye. Tatillerimi Türkiye'de geçiriyorum" dedi. Türkiye'nin 'adil yargılama yaparak darbecileri cezalandırma' hakkı bulunduğuna işaret eden Schneider, şöyle konuştu: "Avrupa Birliği (AB), Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve temel hak ve özgürlükleri kaygıyla izliyor. İfade özgürlüğü bunların başında geliyor. Türkiye ile bazı AB ülkeleri arasındaki gerilimi de kaygıyla izliyoruz. Böylesi durumlarda dahi hiçbir zaman iletişim durmamalı, hatta bu müzakereler devam etmeli. AB'nin görüşünü yansıtmak da bizim görevimiz. Ekonomi istikrar ve öngörülebilirlik ister. Lüksemburg ile Türkiye arasında sağlam bir lojistik hat kurmak istiyoruz. Sayın Bakan ile Gümrük Birliği hakkında da konuştuk. Türkiye'yi Gümrük Birliği'nin güncellenmesi hakkında destekliyoruz. Lüksemburg'da bir Türk bankası bulunmuyor. Böyle bir bankanın açılmasını istiyoruz. Doğrudan yabancı sermaye akışı ile ilgili olarak, Lüksemburg dünyadaki ikinci en büyük fonlama endüstrisine sahip. Lüksemburg, 3.7 trilyon Euro'luk fonun yönetildiği bir ülke. Ancak yatırımcılar Türkiye ile ilgili 'bekle - gör' stratejisi izliyorlar. Turizme gelince insanlar darbe girişimi ve terör saldırıları nedeniyle tedirgin oldu. Bu yıl değişeceğini umuyorum."

Etkinliğe Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de katıldı.