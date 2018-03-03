'Maden sektörü hızlı büyümeli'

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, "2023 hedefi için maden sektörünün yılda yüzde 20 büyümesi gerektiğini ifade etti. Dinçer, İMİB sektör istişare toplantısındaki konuşmasında, İMİB olarak 2 bin 200 aktif üyeyle 175’in üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

Maden ihracatının 2017’de yüzde 24 artarak 4.69 milyar dolara ulaştığını bildiren Dinçer, "Doğal taş ihracatımız ise toplam maden ihracatının yarısını oluşturdu. 2017'de bir önceki yıla göre doğal taş ihracat artışımız, değerde yüzde 13.43 olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin mermer ithalatı 150 milyon dolar civarında. Biz cari dengeye pozitif katkı yapan bir sektör olarak büyümemizin Türkiye ekonomisine katkılarını da çok önemli görüyoruz” diye konuştu.

'Kalitede İtalya’yla yarışıyoruz'

Aydın Dinçer, ana hedeflerinin bulundukları pazarlarda paylarını yükseltmek ve yeni pazarlara ihracat yapabilmek olduğunu söyledi. 2016 yılında dünya doğal taş ithalat ve ihracat rakamlarını incelediklerini kaydeden Dinçer, "İthalat yapan ülkelerdeki pazar paylarını, bizim bu ülkelerdeki ihracat payımızı hesapladık.

Bu verileri üyelerimizle paylaşarak daha etkin olabilecekleri pazarları bilgilerine sunduk. Kanada, Meksika, Brezilya, Endonezya, Malezya’yı büyüyebileceğimiz pazarlar olarak görüyoruz” şeklinde konuştu. Dinçer, doğal taş ihracatının, maden ihracatı içinde en büyük kalemi oluşturduğunu, bu pazarda büyüme şanslarının çok yüksek olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin, 18.5 milyar dolarlık dünya doğal taş pazarının yüzde 10’unu gerçekleştirdiğini bildiren Dinçer, şunları kaydetti: "Dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 33’üne sahibiz. 400 renk çeşidimiz ve kalitemizle, mermerde öne çıkan İtalya’yla rekabet edebilecek durumdayız.

Hem blok hem işlenmiş mermer ihracatında potansiyelimiz çok yüksek. Çin’in blok mermer ve traverten ithalatının yüzde 54’ünü, Hindistan’ın yüzde 30’unu biz karşılıyoruz. İtalya ise Hindistan’da yüzde 49 pazar payına sahip.

Biz de yeni pazarlara giriş yaparken, mevcut pazarlarımızda daha da güçlenebiliriz."

'Birim fiyatımız çok düşük kalıyor'

İMİB Başkanı Dinçer, İtalya'nın tonu bin dolardan mermer satarken Türkiye'nin tonu 500 dolara mermer sattığını, Türkiye'nin birim fiyatını artırması gerektiğini vurguladı. İç pazarın güçlü olmasının ihracatta da fiyatı artırmaya yardımcı olacağını dile getiren Dinçer, "Sektördeki tüm dernekler ve birliklerle diyaloğumuzu güçlendirmek, ihtiyaçlarımızı ilgili kurum ve kuruluşlara, kamuya ve kamuoyuna anlatmak misyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Biz hem sektör hem de kamuoyu olarak, maden sektörünün değeri ve ekonomiye katkısı konusunda bilinçlenmeliyiz. Ekonomimize 40 milyar dolara yakın bir katkı sunuyoruz.

Kullandığımız pek çok üründe maden bulunuyor. İthal girdimiz bulunmaması nedeniyle cari dengeye olumlu katkı sağlamaktayız. Bu vazgeçilmez sektörde maksimum iş güvenliği ve çevreye saygı politikası ile ülke ekonomimize katkı sunup istihdam yaratmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

AA