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Makine ihracatı iyi yolda

Makine sektörü 2018'in ilk 8 ayında 11 milyar dolarlık ihracata imza attı. Makine ihracatında Almanya'nın payı yüzde 15.6’ya, ABD'ninki ise yüzde 14.9 seviyesine yükseldi

06 Eylül 2018 Perşembe 17:18
Makine ihracatı iyi yolda

Ağustos ayında 1.2 milyar dolar makine ihracatı gerçekleşti, yılın 8 ayında sektörün toplam ihracatı 11 milyar dolara ulaştı. Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, bu yılın ilk 8 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 16.6 ihracat artışı yaşandığını belirterek, makine ihracatında kilogram başına fiyatlarda yüzde 8 artış sağladıklarını kaydetti. Karavelioğlu, "Kur farkını bahane ederek Türk malını değerinin altında ithal edebileceğini düşünenler yanılıyorlar" dedi.

İhracattaki payı arttı

Yılın ilk 8 ayında makine ihracatını 11 milyar dolara yükselten makine sektörünün, aynı dönemde Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payı yüzde 10 olarak gerçekleşti. Makine sektörünün Ocak-Ağustos döneminde en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, ABD ve İngiltere oldu. Gelişmiş ülkelerin tamamında pazar payını artırmayı başaran Türk makine sektörü; ABD'de yüzde 21.9 Rusya'da ise yüzde 43.2 ihracat artışı sağladı.

Sektörün geçtiğimiz yılın ilk 8 ayında 5.7 dolar seviyesinde olan ihracatta kilogram başına fiyatları 6.2 dolara kadar yükseltmeyi başardığını belirten Karavelioğlu, şunları söyledi: "İthalatçı ülkelerin kur farkını fırsata çevirmesine ve Türk makinelerin marka gücüne zarar vermesine izin vermeyiz.

İleri teknoloji ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla makinelerimiz gerçek değerini buluyor. Bunun en iyi örneklerinden biri kilogram başına ihracat fiyatlarımızın ABD'de 14.3 dolara kadar yükselmesidir. Özellikle türbin, turbojetler ve hidrolik silindir satışında önemli bir artış sağladığımız ABD'ye ihracatımız ilk 8 ayda 787 milyon dolara ulaştı. Makine ihracatında Almanya'nın payı yüzde 15.6’ya, ABD'ninki ise yüzde 14.9 seviyesine yükseldi.”

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

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