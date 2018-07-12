Makine üretmeden zenginleşemeyiz

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED), makine sektörünü dağınık yapısından kurtarıp bir araya toplamak için Kırklareli’nin Vize ilçesinde Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kuracak. Makine alanında sektörel faaliyette bulunan 18 derneğin üyesi bulunduğu MAKFED, sektör mensuplarının katılımıyla İstanbul’da Çarşamba akşamı Makine İhtisas OSB Tanıtım Toplantısı’nı düzenledi. MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, toplantıda yaptığı ilginç konuşmada, son 60 yılda gelişmekte olan ülke sınıfından gelişmiş ülke sınıfına sadece iki ülkenin geçtiğine işaret ederek, “Bunlar Tayvan ve Güney Kore... Bunu da makine, elektronik ve yazılım geliştirerek yaptılar. Dünyada makine üretmeden zenginleşmiş bir ülke yok” dedi.

Hamallık yapmamak için...

Son 60 yılda 20 gelişmemiş ülkenin gelişmekte olan ülke kategorisine yükseldiğine işaret eden Dalgakıran, şunları söyledi: “Rakiplerimiz çoğalıyor. Sayısal çokluğa önem veriyoruz oysa niteliğe önem vermeliyiz. Çinin makine ihracatı 1992’de 3 milyar dolardı, 2005’te 270 milyar dolara çıktı. Türkiye’nin ise makine ihracatı 17 milyar dolar... Üretim araçlarını kendileri üretemeyen ülkeler, bunları dışarıdan satın alarak ancak hamallık yapar.”

Uzakdoğu’nun çarpıcı atılımı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi Başkanı Kutlu Karavelioğlu da “Birleşmiş Milletler’in (BM) son sınıflandırmasına göre Çin, ABD ve Almanya’nın toplamından daha fazla yüksek teknolojili ürün ihraç etti. Çin’in bu toplam içinde ihracat oranı yüzde 24 iken diğer iki ülkenin ihracatı yüzde 18 civarında kaldı. Yine bu tanımlamaya göre Tayvan’ın toplam ihracatı içindeki yüksek teknolojili ürün ihracatının payını yüzde 45’e çıkardığını görüyoruz. Güney Kore’nin ihracatındaki yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 28. Ticaret savaşları diye adlandırdığımız şey de bu… Bu alanda çoktan kaybedilmiş bir savaştan söz ediyoruz. Batının elinde kalmış tek bir kale var o da ileri teknolojili makine imalatı... Yüksek teknolojili makine imalatında da Çin, Tayvan ve Kore son 15 yılda ihracatlarını 4 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkartırken; ABD, Almanya ve Japonya’nın 15 yıldaki yüksek teknolojili makine ihracatı ise 19 milyar dolardan 27 milyar dolara çıktı” şeklinde konuştu. Etkinliğe Kırklareli Valisi Osman Bilgin de katıldı.