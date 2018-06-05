Söz konusu dönemde yüzde 24 artışla ihracatını 7 milyar dolara yükselten sektör, Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payını 10.3'e çıkardı. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu; Almanya, ABD, İngiltere ve İtalya gibi makine sektörünün önde gelen pazarlarında yüzde 20 ila yüzde 30 arasında değişen büyüme oranlarına ulaştıklarını belirterek, "Rusya gibi stratejik pazarlara yaptığımız ihracattaki artış yüzde 58'e ulaştı" dedi.
Makinede 5 ayda 7 milyar dolarlık ihracat
Makine İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 5 ayında ihracatını en fazla artıran sektörlerden biri Türk makine sanayisi oldu
05 Haziran 2018 Salı 17:48