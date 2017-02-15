Malatya’nın kıymetlisi 111 ülkeye satılıyor

Malatya Ticaret Borsası’nın 2016 ihracat verilerine göre, önceki yıl 104 ülkeye yapılan kayısı ihracatında tüccarların yeni pazar arayışları sonuç vermeye başladı. Geçen yıl 111 ülkeye gerçekleştirilen yaklaşık 79 bin 172 ton kuru kayısı ihracatından 290 milyon 672 bin dolar gelir elde edildi. İhracatta ilk sırayı önceki yıllarda olduğu gibi geçen yıl da Amerika Birleşik Devletleri aldı. 2015 yılında 9 bin 986 ton kayısının ihraç edildiği ABD’ye geçen yıl 10 bin 638 ton kayısı satıldı. Kayısı ihracatında ABD’yi 6 bin 784 tonla Fransa, 5 bin 653 tonla Birleşik Krallık, 5 bin 544 tonla Almanya, 4 bin 257 tonla da Rusya Federasyonu izledi.

7 yeni ülkeye ihracat yapıldı

Geçen yıl ihracat yapılan ülkeler listesine 7 yeni ülke de katıldı. Buna göre, önceki yıl kuru kayısı ihracatında yer almayan Senegal, Ekvador, Kosta Rika, Panama, Moğolistan, Birleşik Arap Amirlikleri ve Özbekistan da geçen yıl kuru kayısı ithal eden ülkeler arasında yer aldı. Dubai’ye geçen yıl 35 ton, Özbekistan’a 22 ton, Kosta Rika’ya yaklaşık 4 ton, Panama’ya yaklaşık 1,5 ton, Moğolistan ve Ekvador’a 1’er ton ve Senegal’e de 170 kilogram kayısı gönderildi. İhracat verilerini değerlendiren Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, kuru kayısı ihracatı yapılacak ülke sayısını her yıl artırmayı hedeflediklerini söyledi. Dünyanın bütün ülkelerine ihracat gerçekleştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Özbey, “Her yıl bu sayıyı artırıyoruz. Netice itibarıyla daha da çok artacak. Geçen yıl 79 bin 172 ton kuru kayısı karşılığında 290 milyon 672 bin dolar ihracat girdisi sağlamışız.” AA