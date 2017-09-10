Malezya’nın tropik meyveleri Türkiye’de

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Türkiye’de Verita tarafından market ve satış noktalarına sunulan Malezya'nın tropikal meyveleri, İstanbul'da Gastronometro'da düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Malezya'nın ürettiği meyveler arasında dünyanın en büyük meyvesi olarak bilinen jackfruit (ekmek meyvesi), Avrupa ülkelerinde yaygın olarak tüketilen yıldız meyvesi (karambola), zengin içeriği ile doğal bağışıklık sistenim koruyucusu olan pitahaya, Türkiye'nin her noktasında bulunabilen ananas ve mucizevi meyve mangosten yer alıyor. Verita’nın ev sahipliğinde gerçekleşen Malezya meyveleri tanıtım etkinliğine Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Dato Abdul Razak Abdul Vahab, Dubai Malezya Başkonsolosluğu'dan Tarım Bölümü Konsolosu Şahid Abu Bakar, Verita Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Birincioğlu katıldı. Büyükelçisi Dato Abdul Razak Abdul Vahab, dünyanın en büyük meyvesi olarak bilinen yaklaşık 1 metre uzunluğa, 50 cm çapa ve 40 kilo ağırlığa ulaşabilen jackfruit meyvesinin kesilişini uygulamalı olarak gösterdi.

İki ülke arasındaki ticaret yüzde 50 artacak

Büyükelçisi Abdul Vahab, Türkiye ve Malezya arasında resmi diplomatik ilişkilerinin 1964 yılında başladığını belirterek, iki ülke arasında yapılan yatırımların rakamsal değerleri hakkında bilgi verdi. Mart 2015 itibariyle Malezya'nın Türkiye'deki doğrudan dış yatırımlarının 844 milyon dolara ulaştığını söyleyen Büyükelçi, “Türkiye'nin Malezya'ya doğrudan dış yatırımı ise 127 milyon dolardır. Bu rakamın yakın gelecekte 200 milyon dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu yılın ilk yarısında ise Malezya ve Türkiye arasındaki toplam ticaret hacmi yüzde 48 oranında artarak 2.92 milyar TL olmuştur” dedi. Büyükelçi, 2018 yılında Malezya-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde iki ülke arasındaki ticaretin yüzde 50 oranında artarak 4 milyar dolar olmasının beklendiğini söyledi.

2015 yılı ilk 6 aylık döneminde Malezya’dan Türkiye’ye yapılan ihracatta tarım ürünlerinin 313 milyon 586 bin lira ilk sıralarda yer aldığını kaydeden Malezya Başkonsolosluğu'ndan Tarım Bölümü Konsolosu Şahid Abu Bakar, “Bu yıl ilk 3 aylık dönemde tarım sektöründe Türkiye ve Malezya arasındaki ikili ticaret 741 milyon TL'lik bir hacme ulaşıldı. Malezya meyvelerinin bu hacimdeki payı ise 2.92 milyon TL” dedi. Bu rakamların gelecek için önemli bir potansiyel olduğuna işaret eden ve 8-10 Eylül tarihleri arasında 3 büyük hipermarket zinciriyle düzenledikleri Malezya Meyveleri Tadım Günleri için İstanbul'a geldiğini ifade eden Şahid Abu Bakar, “Malezya'nın tropikal meyvelerini Türk halkına tanıtmak istiyoruz. Bunun için de tadım aktiviteleri düzenleyerek, meyvelerimizin özelliklerini anlatıyoruz. Tüketicileri Malezya meyvelerinin benzersiz lezzeti ile tanıştırmak istiyoruz. Jackfruit gibi bazı meyvelerimizin görünümü hipermarkette görmeye alışık olduğunuz meyvelerden farklı olsa da Türk tüketiciler meyveleri tanıdıkça ve faydalarını öğrendikçe tercih etmeye başlıyorlar" diye konuştu.

Tropikal meyveler Türkiye'de de yetiştirilebilir

Verita markasının sahibi İdeal Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Birincioğlu, gerekli yatırımların yapılması halinde tropikal meyvelerin Türkiye'de üretilebileceğini kaydetti. Birincioğlu, şunları söyledi: “Ülkemiz kendi yetiştirdiği meyveler dışında başka ülkelerde yetişen meyveler ve bunların bilinirliği konusunda son yıllarda önemli bir yol kaydetti. Biz Verita olarak Türk damak tadına uygun meyvelerin analizini yaparak 36 ülkeden ithalat yapıyoruz. Mevsim uygunluğuna göre bazı meyvelerin ülkemizde de yetiştirilmesi için gerekli yatırımları yaptık. Hedefimiz sağlık ve şifa açısından zengin tropikal meyveleri halkımızla tanıştırmak. Jackfruit, yıldız meyvesi, pitaya, ananas ve mangosten de bu meyvelerin en lezzetlileri ve şifalıları arasında yer alıyor. Bu meyveleri Malezya’dan ithal ediyoruz ve yaklaşık 150 kişilik ekibimizle tüm meyvelerimizde olduğu gibi en iyilerini seçip market ve manavlara sunuyoruz. Soğuk hava konteynırlarıyla gelen meyvenin ısı derecesi ve rutubeti kontrol altında tutuluyor. Meyve satışa çıkana kadar da o soğuk hava zinciri kırılmadan muhafaza ediliyor. Türk halkına geleneksel meyvelerimizin yanında yeni tatlar sunmak, keşfettirmek bize mutluluk veriyor” dedi.