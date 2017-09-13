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Maliye 30 bin vergi borçlusunu ifşa etti

Maliye Bakanlığı vergi borçluları listesini ifşa etti. Listede sadece ilk 100'de yer alanların borç miktarı 31.3 milyar lirayı buluyor. Listenin ilk sırasında 1.1 milyar liralık borç ile Mustafa Akyol yer alırken, bunu 983.2 milyon liralık borç ile İmar Bankası eski Genel Müdürü Hilmi Başaran takip etti

13 Eylül 2017 Çarşamba 14:22
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Maliye 30 bin vergi borçlusunu ifşa etti

EKONOMİ SERVİSİ

Maliye Bakanlığı vergi borçluları listesini açıkladı. Maliye Bakanlığı'nın vergi borçluları listesine göre, devlete toplam 30 bin 319 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunuyor. Listede sadece ilk 100'de yer alanların borcu 31.3 milyar lirayı buluyor. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuru ile 30 Haziran 2017 itibarıyla 1 milyon lirayı aşan borcu olan mükellefler listesi açıklandı. Listeye göre devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan kişi ve kuruluş sayısı 30 bin 319'u buldu. 

En yüzsüzü Mustafa Akyol

Vergi borcu listesinin başında Başkent Vergi Dairesine kayıtlı, trustlar, fonlar ve benzeri varlıklar konusunda faaliyette bulunan Mustafa Akyol yer aldı. Akyol'un borcu 1 milyar 102 milyon 743 bin 621.6 lira olarak belirlendi. Akyol'u 983 milyon 179 bin 516.5 lira ile eski İmar Bankası Genel Müdürü Hilmi Başaran izledi. Üçüncü sırada yer alan Gökalp Vergi Dairesine kayıtlı Affan Havacılık'ın borcu 927.9 milyon lirayı bulurken, bunu 898.4 milyon lira ile Kahramankazan Vergi Dairesine kayıtlı Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya Sanayi, Göztepe Vergi Dairesine kayıtlı 850.1 milyon lira borç ile Sun Havacılık, Hisar Vergi Dairesine kayıtlı 820.2 milyon lira borç ile İmarbank Offshore Limited Şirketi takip etti. Listenin ilk 100 sıralamasında enerji sektöründe faaliyet gösteren 36 şirketin yer alması dikkati çekti.

Son Güncelleme: 13.09.2017 14:25
Anahtar Kelimeler:
Maliye Bakanlığı
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