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Maliye Bakanı açıkladı: MTV'ye yüzde 40 zam

Hükümet; 2018, 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan Yeni Orta Vadeli Programı (2018-2020) açıkladı. Toplantıda Maliye Bakanı Naci Ağbal, binek otomobil MTV’sinin 2018’de yüzde 40 artacağını açıkladı.

27 Eylül 2017 Çarşamba 17:26
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Maliye Bakanı açıkladı: MTV'ye yüzde 40 zam

RECEP BAHAR/DETAY HABER

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın katılımıyla Kalkınma Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, Yeni Orta Vadeli Programı (2018-2020) açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, 2017 yılına ilişkin göstergelerin yıl genelinde yüzde 5.5 seviyesinde büyüme oranının yakalanabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Şimşek, bu yıl sonunda enflasyonun yüzde 9.5 olacağının öngörüldüğünü dile getirerek, ileriki dönemde enflasyonun hedefle uyumlu patikaya gelene kadar para politikasında sıkı duruşun sürdürülmesinin beklendiğini vurguladı.

Program döneminde enflasyonun kademeli iyileşerek yüzde 5 seviyesine gerilemesini hedeflediklerinin altını çizen Şimşek, şunları kaydetti: "2019 itibarıyla işsizlik oranının yeniden tek haneye düşmesini ve 2020 yılında yüzde 9.6 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz ki bu, güçlü iş gücüne katılım oranı ve çalışma çağı nüfusundaki artışa rağmen sağlanacaktır."

MTV yüzde 40 artacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, açıklamalarda bulundu. Maliye Bakanı Naci Ağbal, binek otomobil MTV’sinin 2018’de yüzde 40 artacağını açıkladı.

Maliye Bakanı Ağbal: "Bütün gelirler için uygulanan Gelir Vergisi tarifesinde bir değişikliğe gideceğiz. Bu değişiklik ücret gelirleri için 1 Ocak 2018'den, diğer kazançlar için 2017 kazançlarından itibaren geçerli olacak. Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki gelirler için uygulanan yüzde 27 oranını yüzde 30'a çıkarıyoruz."

Maliye Bakanı "Yasal değişiklikle binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) yüzde 40 oranında artırıyoruz. Burada sadece binek otomobillere ilişkin bir vergi artışı var, diğer araçlarla ilgili normal yeniden değerleme oranında artış olacak." dedi.

Az ihracat, çok ithalat

Yeni Orta Vadeli Program'a (2018-2020) göre, bu yıl sonunda ihracatın 156.5 milyar dolar, 2018'de 169 milyar dolar, 2019'da 182 milyar dolar, 2020'de 195 milyar dolar; ithalatın 2017'de 222 milyar dolar, 2018'de 237 milyar dolar, 2019'da 253 milyar dolar, 2020'de 272 milyar dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyor. İthalatın ihracattan aşırı derecede yüksek olması döviz açığı riskini artırıyor, bu da dövizin TL karşısında aşırı ölçüde değer kazanmasına yol açıyor.

Önceki OVP'de hiçbir tahmin tutmadı!

5 Ekim 2014'te açıklanan OVP'de ciddi sapmalar yaşandı, beklentilerin hiçbiri gerçekleşmedi. 2015-2017 Orta Vadeli Program'da enflasyonun 2015'te yüzde 6.3, 2016'da yüzde 5.0, 2017'de ise yüzde 5.0 olması öngörülüyordu. Enflasyon söz konusu dönemde yüzde 10'un üstüne çıktı.

İhracata gelince 2015'te 173, 2016'da 187.4, 2017'de ise 203.4 milyar dolar olması bekleniyordu. Bu dönemde ihracat 140 ile 155 milyar dolar arasında gerçekleşti.

İşsizliğe gelince 2015'te yüzde 9.5, 2016'da yüzde 9.2, 2017'de ise yüzde 9.1 işsizlik hedefi konmuştu.

TÜİK verilerine göre işsizlik 2015'te yüzde 10.3, 2016'da 11.1 oranında gerçekleşti. Bu yıl sonunda işsziliğin yüzde 10.5 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 27.09.2017 17:42
Anahtar Kelimeler:
Mehmet şimşekNaci AğbalMTV
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Vatandaş 2017-09-27 18:29:59

Bence ne yapın biliyormusunuz vatandaşın elinden malını mülkünü alın karnını doyurun bildiğimiz modern köleniz olalım sizin

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