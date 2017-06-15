Maliye Bakanlığı'ndan kötü haber!

Maliye Bakanlığı, Mayıs ayına ilişkin bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.

Buna göre, 2017 merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 645 milyar 124 milyon lira ödenekten, geçen ay 51.1 milyar lira harcama gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 45 milyar 853 milyon lira gider oluşmuştu. Geçen ay faiz hariç bütçe giderleri için öngörülen 587 milyar 624 milyon lira ödeneğin yüzde 8.1'i kullanılarak 47 milyar 440 milyon lira harcandı.

Mayısta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.5 artarak 13 milyar 313 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 162 milyar 639 milyon lira ödeneğin yüzde 8.2'si kullanıldı. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri mayısta yüzde 6.7 artışla 2 milyar 113 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 27 milyar 138 milyon lira ödeneğin yüzde 7.8'i kullanılmış oldu. Cari transferler Mayısta yüzde 13.3 artarak 19 milyar 50 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 249 milyar 266 milyon lira ödeneğin yüzde 7.6'sı kullanıldı. Geçen ay sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 9 milyar 802 milyon lira cari transfer yapıldı. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27.3 azalarak 3 milyar 660 milyon lira olarak kayıtlara yansıdı.

Bütçe gelirleri de arttı

Geçen yılın Mayıs ayında 49 milyar 515 milyon lira olan bütçe geliri, bu yılın aynı ayında yüzde 16.1 artışla 57 milyar 486 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı yüzde 20.3 artarak 50 milyar 949 milyon lira oldu. Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 6.9 azalarak 4 milyar 993 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 334 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 210 milyon lira olarak kaydedildi.

Ocak-Mayıs dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçesi, Ocak-Mayıs döneminde 11 milyar 494 milyon lira açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı fazla 14 milyar 216 milyon lira oldu. 2016'nın ilk 5 ayında 221 milyar 868 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 20.2 artarak 266 milyar 757 milyon lirayı buldu. Ocak-Mayıs döneminde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 21.9 artışla 241 milyar 47 milyon lira olarak hesaplandı.

Personele 5 ayda 68.5 milyar TL

Personel giderleri, 2017'nin 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.5 artarak 68 milyar 574 milyon lira oldu. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.5 artışla 11 milyar 193 milyon lira olarak gerçekleşti. Mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.3 artarak 21 milyar 218 milyon lirayı buldu. İlk 5 aylık dönemde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 7 milyar 867 milyon lira, mahalli idare payları 22 milyar 753 milyon lira olarak belirlendi. 2017’nin ilk 5 ayında faiz giderleri ise 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 6.3 artarak 25 milyar 710 milyon liraya ulaştı.

