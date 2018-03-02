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Maliyetler arttı süt zamlandı 

Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Artık, süt fiyatlarının dünyada arttığını savunarak, "Süt fiyatlarında dünya genelinde yüzde 20-30 artış var. Tereyağında artış oranı yüzde 40. Çünkü işçi, yem ve nakliye ücretleri artıyor" dedi

02 Mart 2018 Cuma 17:09
Maliyetler arttı süt zamlandı 

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Marketlerde sütün litre fiyatı markasına göre 3.50-4.50 TL arasında değişiyor. Özellikle son 3-4 ayda süte yüzde 30 civarında zam geldi. İstanbul'da 'Süt İçiyorum' kampanyası kapsamında basın toplantısı düzenleyen Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık, sütte yaşanan fiyat artışını maliyetlerdeki yükselmeye bağladı. Artık, şöyle konuştu: "Süt fiyatı sadece Türkiye'de değil, dünyada artıyor. Pastörize sütte tüm dünyada yüzde 20-30 artış var, UHT sütte yüzde 10-15, tereyağında ise yüzde 40 artış var. Zira işçilik maliyeti artıyor, yem fiyatları yükseliyor."

Türkiye dünyada 8. sırada

Prof. Dr. Nevzat Artık, Türkiye'de 2017 yılında toplam süt üretiminin 20.7 milyon tona ulaştığına işaret ederek, şu bilgileri verdi: "Dünya üretimi 826 milyon ton... Türkiye, dünyada 8., Avrupa'da ise 3. sırada... Türkiye'de kişi başı içme sütü tüketimi 36 kilogram. Bu alanda 125 kilo ile İrlanda dünya lideri. Avrupa ortalaması 60 litre. Ancak peynir, ayran ve yoğurdu hesaba katınca kişi başına yılda 231 litre süt tüketiyoruz. Ülkemizde sanayiye aktarılan çiğ süt miktarı 9.1 milyon ton. Sektörde kayıt dışı pazarlanan çiğ süt oranı ise yüzde 56 civarında."

Sert tartışma 

Basın toplantısında haberciler ile Prof. Dr. Nevzat Artık ve Ulusal Süt Konseyi üyeleri arasında 'UHT süt, sokak sütü, antibiyotikli süt, mera' konularında tartışma yaşandı. Zaman zaman sertleşen tartışmada Prof. Artık, sütte sorunun çok olduğuna işaret ederek, "Hasta hayvana antibiyotik verilir ve bu hayvanın sütü de satılmamalıdır" dedi. Tarım alanlarının azalması dolayısıyla ineklerin beslenme şeklinin doğal olup olmadığı konusunda ise Artık, "Tarım alanlarının azalmasında hepimizin problemi var ama devlet buna önlem almaya çalışıyor. Sadece çayırda otlatarak sütü elde edemezsiniz, o da bir gerekliliktir ama yem de kullanılması, tüketilmesi lazım" şeklinde konuştu. 

ABD'den gelen ‘kırmızı et’ haberlerine inanmayın

Etkinlikte söz alan Ulusal Süt Konseyi üyesi bir öğretim görevlisi kutu sütlerde katkı maddesi kullanılamayacağını savunarak, şunları söyledi: "Sterilizasyonla sütün içinde mikroorganizma bırakılmıyor. Pastörizasyonda ise temel mikroorganizmalar elimine ediliyor. Hayvansal gıdalar toplumun zekâsını doğrudan etkiler. Kimse Türk milletinin zeki olmasını istemez. Mesela ABD'de bizim tükettiğimiz kırmızı etin 10 katı kırmızı et tüketilir, bize de 'kolesterol var' diye yemeyin denir." 
 

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