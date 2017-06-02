Mardin kirazı tezgahtaki yerini aldı

Mardin Artuklu ilçesinde hasadına başlanan yerli kiraz, Mardin’deki tezgahlarda yerini aldı. İlkbahar ve yaz mevsiminin erik ve çilek ile en çok tercih edilen ve tüketilen meyvelerin de arasında olan kiraz, Mardin Artuklu ilçesindeki bir manavın reyonunda kilogramı 10 ile 7 liradan satılıyor. Kiraz satışı yapan Ahmet Başçı, kirazın tezgahın en pahalı ürünü olduğunu söyledi. Başçı, “Yılın ilk yerli kirazı tezgahlarımızda yerini aldı. Şimdilik yeni çıktığı için fiyatı cep yakıyor. Biz de zaten bu yüzden 350 gramlık kirazı 7 liradan satıyoruz. Kilogram fiyatı 10 lira. Şuanda yeni çıkması ve ilk ürün olmasından ötürü kirazlarımız çok pahalı fakat yaklaşık bir ay içinde tıpkı erik gibi normal fiyat seviyesine inecektir” dedi. EKONOMİ SERVİSİ