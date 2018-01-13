Mardin turizmde zirveyi gördü

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör, kentin geçen yıl turizmde yıldızı parlayan bir konuma geldiğini söyledi.

Tesis edilen huzur ortamı ve şehirde yapılan organizasyonların etkisiyle kente talebin arttığını kaydeden Güngör, "Geçen yıl bir önceki yıla oranla yüzde 100'ün üzerinde artış oldu. Özellikle yeni yıl tatilindeki yoğunluk son 5 yılın en dolu oranıydı. İnanılmaz şekilde yoğun geçti. Bu açıdan 2018 yılı için de ciddi bir şekilde umutlandık" dedi.

Dolu dolu geçen yılın ve şimdiden başlayan rezervasyonların ve taleplerin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Güngör, şöyle konuştu: "Yoğun talep var. Bu, yapılan organizasyonlarla terör algısının kırılmasından kaynaklanıyor. Bu yıl da benzer organizasyonlar planlanıyor. Türkiye Bayan Basketbol Finalleri Mardin'de olacak. Bu Mardin için çok önemli bir prestij. Bu organizasyonu sağlayan Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Valimiz Mustafa Yaman'a çok teşekkür ediyoruz. Hem bu organizasyonlar hem de huzur ortamı talebin yoğunlaşmasına vesile oldu. Bu talebi karşılamak için de turizmciler olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz."

Güngör, terör olayları nedeniyle ciddi bir sıkıntı yaşandığını ancak bu sıkıntıların artık geride kaldığına dikkati çekerek, otelleri kapanan bir şehirden yeni oteller açılan bir konuma geldiklerini aktardı.