Markalar türbülansa girdi

Döviz kurlarına bağlı olarak artan yüksek kira maliyetlerinin varlıklarını tehdit etme noktasına gelmesinden yakınan Türkiye’nin önde gelen markaları, ‘onurlu’ ve ‘adil’ ticaret talebi ile İstanbul’daki 3 AVM’de mağazalarını iki saat geç açtı. Markaların çatı kuruluşu Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, ülke ekonomisi için vazgeçilmez önemi bulunan perakende sektörünün iki yıldır türbülansla karşı karşı karşıya bulunduğu hatırlatıldı. Türbülansın son haftalarda şiddetini daha da arttığının altı çizilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Sektörü derinden sarsan sorun temel olarak dövize bağlı maliyet artışından kaynaklanıyor. Sezon başında satış fiyatlaması yapılan ürünlerin maliyeti her gün artan kira ve imalat giderleriyle neredeyse satış fiyatını yakalıyor. Bu durum perakende ticareti sürdürülebilir olmaktan çıkarırken, oluşumu on yılları bulan markalarımızın faaliyetini sona erdirecek bir tehdit haline gelmiş bulunuyor.”

Yabancıların sahip olduğu AVM’lerde sıkıntı var

Son bir haftada köklü üç markanın konkordato ilan etmek zorunda kaldığına işaret edilen BMD açıklamasında “Markalarımız Türkiye’de faaliyet gösteren AVM yatırımcılarının 3’te ikisi ile neredeyse hiçbir sorun yaşamadan tam bir iş birliği içinde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ağırlıklı olarak yabancılardan oluşan üçte birlik AVM yatırımcısı ise omuz omuza verip dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde ülke gerçeklerini ısrarla görmek istemiyor. Eylül ayında kamuoyu baskısıyla söz konusu AVM’lerin önemli bir kısmı günlük kurdan ‘göstermelik’ bir şekilde vazgeçti. Buna rağmen kira faturaları yılbaşına oranla yüzde 31, son bir yıla oranla ise yüzde 46 daha yüksek olarak düzenlendi” dedi.

BMD açıklamasında markaların talepleri şöyle sıralandı:

• Markalı perakende sektörünün önemli temsilcisi BMD üyeleri her ay kira düzenlemesi için kapı kapı gezmek zorunda bırakılmamalı. En kısa sürede ‘onurlu’ ve ‘adil’ bir ticaret düzeni tesis edilmeli.

• Mücbir sebeplerle karşılaşan, zora düşen, işletmesini kurtarmaya çalışan girişimci, yüksek cezalarla tehdit edilmemeli. Bu gibi durumlarda iki ay önceden bildirimde bulunulması kaydıyla verimsiz mağazanın cezasız kapatılmasına imkân veren bir yasal düzenleme çok acil hayata geçirilmeli.

• Yabancı paraya endeksli ticaret ve hammaddenin ağırlıklı bölümünün dövizle tedarik edilmesi imalat sektörümüzü çok olumsuz etkiliyor. ‘Fırsatçı piyasa yapıcı’lara karşı hammadde tedarikçileri, ülke ekonomimizin geleceği için markalarımızla iş birliğini arttırmalı.

• Zorlu süreçte markalarımız ile omuz omuza veren ve dayanışma gösteren AVM’lerin de döviz borcu bulunuyor. Bu AVM’lerin yatırımcıları ‘çarşılar ve mağazalar kapanmasın’ ilkesi ile her türlü fedakârlığı gösterirken perakendeciyi anlamamakta direten AVM yatırımcıları ısrarla kendi döviz borçlarını öne sürmeye devam ediyorlar.

Türkiye zor bir dönemden geçiyor

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi’nin Temmuz ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2018 Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 22.4 artış kaydederek 273 puana ulaştı. AYD Başkanı Hulusi Belgü, “Piyasaların, ekonomimizin, sektörümüzün panik havasına değil, morale ihtiyacı var. Ülkemiz bir kez daha zor bir dönemden geçiyor. Yıl başında Merkez Bankası verilerine göre ortalama dolar kuru 3.7783 TL iken bu oran Temmuz ayında 4.772 TL’ye çıkmıştı. Yani Türk Lirası, dolar karşısında 7 ayda ortalama yüzde 26 değer kaybetmiş. Dövizde yaşanan bu gelişmeler hem döviz kredisi kullanan AVM yatırımcısını, hem de girdi maliyetleri ağırlıklı olarak döviz olan perakendeciyi elbette ki etkiliyor. Bu çerçevede, perakendenin genel maliyet artışlarının kira oranının daha üstünde olduğunu gözlemliyoruz.” Öte yandan Belgü, AVM yatırımcılarının 15 milyar dolar borcu olduğunu kaydetti.