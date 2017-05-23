Markalardan sınır ötesi operasyon

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Organize perakende sektörünün yurtdışı açılımı her geçen yıl daha da hızlanırken, Türkiye’deki markaların çatı örgütü Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), 'Yurtdışı Açılımı Toplantıları' ile sürece destek veriyor. BMD Başkanı Sinan Öncel, Türk markalarının sınır ötesinde önemli ekonomik operasyonlara imza attığını belirterek, yurt dışında bu yıl açılacak toplam mağaza sayısının 500’ün üzerine çıkacağını öngördüklerini söyledi.

Yurt dışındaki Türk markalarının o ülkenin insanına dokunduğunu ve duygusal bağ kurduğunu belirten Sinan Öncel, “99 BMD markasının 110 ülkede 2500’ün üzerinde mağazası var. Bu rakamı yılsonunda 3 binin üzerine taşımayı amaçlıyoruz. Yine bu markalarımızın ürünleri dünya çapında 12 binin üzerinde noktada tüketici ile buluşuyor. Bu nedenle biz markalarımızı Türk ekonomisinin ve perakende sektörünün ‘ekonomik özel kuvvetleri’ olarak adlandırıyoruz ve yakın gelecekte çok daha önemli başarılara imza atacağımıza inanıyoruz” dedi.

Kirada KDV düşürülsün

Türkiye’nin yurt dışında en önemli tanıtım elçisi olan markaların yurt içindeki sorunlarına da çözüm üretmek için çaba harcadıklarını anlatan Öncel, sözlerini şöyle sürdürdü: “BMD üyesi 412 markanın yurt içinde 378 AVM’de ve caddelerde yaklaşık 70 bin mağazası var. Biz bu mağazalarda ürünlerimizi yüzde 8 KDV ile satıyor ancak gider kalemlerimiz içinde çok önemli payı olan kiramızı yüzde 18 KDV ile ödüyoruz. Kira-ciro oranları, dövizdeki dalgalanmalarla beraber öngörülenin 8-10 puan üzerine çıktı. Bu durum pek çok perakendeciyi KDV’de alacaklı duruma getirdi ve finansal yük oluşturmaya başladı. Kiralardaki KDV’nin indirilmesiyle ilgili Hükümetimizden ve Sayın Maliye Bakanımızdan yaklaşım bekliyoruz.”

Anneler Günü rekor getirdi

BMD Başkanı Sinan Öncel, özel günlerin perakende sektörü açısından önemine dikkat çekerek, geride kalan Anneler Günü’nde işlem rekoru kırıldığını söyledi. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre Anneler Günü’nü içeren 8-14 Mayıs haftasında kartlarla yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artış gerçekleştiğini dile getiren Öncel, sözlerini şöyle tamamladı: “Anneler Günü haftasında en yüksek artış kuyum ve konaklama harcamalarında yaşandı. En fazla işlem Anneler Günü’nün hemen öncesinde, 13 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşti. Aynı gün en fazla işlem 18.00-19.00 saatleri arasında oldu. Özel günlere kıyaslamalı baktığımızda Anneler Günü’nde işlem rekorunun kırılması annelerimize verdiğimiz değeri ortaya koyuyor.”



LC Waikiki’nin hedefi 1000 mağaza

Etkinlikte konuşan LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, yurt dışında ilk mağazalarını Ekim 2009’da Romanya’da açtıklarını hatırlatarak, aradan geçen 8 yılda 35 ülkede 322 mağazaya ulaştıklarını söyledi.

Küçük, “Aralık sonuna kadar yurt dışında 82 yeni mağaza daha açıp 2017’yi toplamda 404 mağaza ile kapatacağız. 35 ülkeye bu yıl Malezya, Çin, İsrail, Malta’yı da ekleyerek yurt dışı operasyonlarımızı 39 ülkeye çıkaracağız. Yurt dışında 2018 sonunda 518, 2019 da ise 650 mağazaya ulaşacağız. Bizim için önemli tarihlerden biri 2023. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yıl dönümü olan 2023’ün sonu itibarıyla yurtdışında 1000 mağazaya ulaşmayı planlıyoruz. Satışımızın yüzde 60’ını yurt dışı mağazalardan, yüzde 40’ını ise Türkiye mağazalardan elde edeceğiz.

Hedefimiz 6 milyar doları yurt dışından olmak üzere toplamda 10 milyar dolar eşiğini aşmak.” 2016 yılında 500 milyon dolar markalı ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Vahap Küçük, rakamı bu yıl 750 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.