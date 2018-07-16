Markalı konutlar yabancıya satıldı

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki REIDIN-GYODER tarafından hazırlanan Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi'nde Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.54 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.70 oranında artış gerçekleşti. Buna göre Türkiye genelinde konut satış fiyatları son 6 ayda yüzde 4.32, son 1 yılda yüzde 9.70, son 3 yılda yüzde 37.93, son 5 yılda ise yüzde 87.64 oranında arttı.

Konut kira değerleri ise son 6 ayda yüzde 3.29, son 1 yılda yüzde 7.57, son 3 yılda yüzde 27.84, son 5 yılda ise yüzde 66.73 oranında arttı. Yeni Konut Fiyat Endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.33 oranında artarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.60 oranında ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı ocak ayına göre ise yüzde 81.50 oranında artış gerçekleştirdi ve endeks değeri 181.5'e ulaştı.

Yabancı ilgisi 15 ayın zirvesinde

Haziran ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 10'luk kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlemlendi. Yabancı yatırımcıların tercih noktasında ağırlıklı olarak 1+1 (yüzde 42) özellikteki konutların öne çıktığı gözlemlendi. Onu yüzde 24 ile 3+1 ve 2+1 konutlar izledi.

Son altı aylık ortalamanın yüzde 7 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar Şubat ayında yüzde 6, Mart ve Nisan aylarında yüzde 8, Mayıs ayında ise yüzde 7 oranında gerçekleşmişti.

Bitmemiş konutların satışında gerileme

Haziran ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 36'sı bitmiş konut stoklarından oluşurken, yüzde 64'ü ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Bitmemiş konutların satış oranında 3 puanlık bir düşüş, bitmiş konutların satış oranında ise yine 3 puanlık bir artış yaşandı.

Bitmemiş konutların satış oranındaki düşüş ve bitmiş konutların satış oranındaki artış Mart ayından beri devam ediyor. Ayrıca Yeni Konut Fiyat Endeksi, Haziran ayı stok erime hızı değerlendirildiğinde adet bazlı yüzde 7.5 oranında, metrekare bazlı ise yüzde 6.6 oranında erime gözlemlendi.