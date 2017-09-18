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Marketlerde ücretli poşet dönemi 2019'da

PAGEV, perakende satış noktalarında plastik poşetlerin 2019'dan itibaren ücretli satılacağını açıkladı. PAGEV Başkanı Eroğlu, poşetlerin maliyetinin 5-10 kuruş olduğuna işaret ederek, bunların 40-50 kuruşa satılmasının tüketiciye yük getireceğini belirtti.

18 Eylül 2017 Pazartesi 17:28
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Marketlerde ücretli poşet dönemi 2019'da

Plastik poşetler ile ilgili TESK Başkanı Bendevi Palandöken tarafından kamuoyuna yapılan yanlış bilgilendirmeye ve tüketicilerde yaratılan kafa karışıklığına Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) son noktayı koydu.

PAGEV'e göre plastik poşetler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren marketlerde belirli bir ücret karşılığında satılacak. Taslak halinde olan ve çalışmaları devam eden yönetmelikteki amaç aşırı tüketimin engellenmesi ve tüketicinin doğru kullanım konusunda bilgilendirilmesi. Bu yönetmelikteki amacın perakendeciye para kazandırmak ve tüketiciye ek bir yük getirmek olmaması için çalışmaları takip eden PAGEV, bu konuda Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ile birlikte hareket etme kararı aldı.

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “Yasada belirtilen 15-50 mikron arası poşetlerin maliyetlerinin 5-10 kuruş arası değişiyor. Dolayısıyla bunların 25-50 kuruş bandında satılması perakendecilere büyük bir gelir kapısı oluştururken, tüketiciye ise yeni bir yük getirecektir” dedi.
EKONOMİ SERVİSİ

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PoşetMarket2019
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