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Mavi yakalı en az yüzde 10 zam bekliyor

Yapılan bir araştırmaya göre, mavi yakalı çalışanların yaklaşık yüzde 40’ının yeni yılda beklediği ortalama maaş zammı oranı yüzde 10’un üzerinde.

02 Ocak 2018 Salı 11:00
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Mavi yakalı en az yüzde 10 zam bekliyor

Halen farklı sektörlerde mavi yaka pozisyonlarda görev yapmakta olan 2 bin 500’ü aşkın eleman.net üyesinin katılımı ile gerçekleştirilen çalışmaya göre, mavi yakalıların yüzde 25.5’inin zam beklentisi yüzde 8-10 aralığında iken, yüzde 22.1’inin artış beklentisi yüzde 5-7 arasında bulunuyor.

Çalıştığı sektörde 10 yıl ve daha fazla deneyime sahip bulunanların yüzde 80’i, yüzde 10’un üzerinde zam oranı beklentisine sahip.

Bu oran, 1-4 yıl arasında deneyime sahip olanlarda yüzde 1’e kadar düşüyor. Sektör bazında bakıldığında ise en yüksek zam beklentisine sahip olanların gıda sektöründeki mavi yakalılar olduğu görülüyor.

Yüzde 70’nin zam beklentisi yüzde 10’un üzerinde bulunan gıda sektörü çalışanlarını, yüzde 60’ı yüzde 5-7’lik artış beklentisi ile kamudaki mavi yakalılar takip ediyor.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Mavi YakalıZamMaaşAsgari ücret
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