Mayıs yağmuru fıstık üreticisine 'ilaç' oldu

Baklavadan yemeklere, tatlılardan çerezlere kadar hemen her alanda Türk mutfağının değişmez lezzetleri arasında yer alan ve son dönemde fiyat artışlarıyla gündemde olan Antep fıstığında mayıs yağışları sayesinde bu sezon yüksek rekolte bekleniyor.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, geçen yıl genetiğe bağlı olarak fıstığın 'yok yılını' yaşadığını, bu nedenle de verimin çok düşük olduğunu hatırlattı.Rekolteye bağlı olarak fiyatların da yükseldiğini ifade eden Çullu, bu yıl ise bunun tersinin yaşanmasını beklediklerini dile getirdi. Mehmet Ali Çullu, özellikle Mayıs ayında etkili olan yağışın fıstık üreticisine umut olduğuna dikkati çekti.

Çullu, bu yıl fiyatlaın düşmesini beklediklerini söyledi. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde fıstık üreticiliği yapan Şemsi Kaya, fıstığın genetik olarak bir yıl bol, bir yıl az ürün verdiğini hatırlattı. Geçen yıl rekoltenin düşük olduğunu bu nedenle de fiyatların doğal olarak yükseldiğini ifade eden Kaya, bu yıl kuraklık nedeniyle başta sıkıntı yaşadıklarını ancak mayıs yağmurlarıyla ağaçların suya doyduğuna işaret ederek, "Yağmur tam zamanında yağdı ve fıstığa iyi geldi. Hasat sezonuna kadar bir sıkıntı olmazsa yüksek verim bekliyoruz. İnşallah bereketli bir sezon geçiririz" dedi.

AA