MB'nin açıklaması sonrası... dolar ve euro ne kadar?

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Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz hafta Arjantin'de verdiği "Biz piyasayla kavga ederek değil, kazan-kazan ilişkisine dayalı hep birlikte güçlü bir iletişimle yürüyeceğiz. Açık ve şeffaf olacağız. Piyasanın önünde olacağız. Kademeli olarak BDDK, SPK, hazine ve maliye başta olmak üzere, ekonominin sac ayaklarına yönelik somut gelişmeler yaşanacak" şeklindeki ifadeleri üzerine 4.79'dan 4.73'e kadar inen ABD Doları, Salı günü Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yeniden uçuşa geçti ve Türk Lirası dolar karşısında yarım saatte yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

Ekonomist Atilla Yeşilada, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Başkan, Albayrak'ı kurban etti. TCMB kararı, Albayrak ve ekonomi ekibine yapılabilecek en büyük kötülük" görüşünü savundu.

Faiz artışı bekliyorlardı

Yerli ve yabancı yatırımcıların büyük merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından faiz artırımı yönünde bir karar çıkmadı. PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17.75'te sabit tutulmasına karar verdi.

İç talep düşüyor

Merkez Bankasından ‘neden faiz oranı’nın artırılmadığına dair yapılan açıklamada dış talebin gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyallerinin artmakta olduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Yakın dönemde maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyon üzerinde etkili olmuştur. İç talep koşullarının etkisinin azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir."

Piyasalar: Sürpriz karar

Ekonomistler faiz kararını sürpriz olarak yorumladı. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokal, "TCMB sürpriz bir şekilde politika faizini sabit tuttu" görüşünü seslendirdi.

İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin ise "Merkez Bankası'nın faiz artırımı yaparak hali hazırda artan finansal istikrar riskini daha da pekiştirmek istememesi sürpriz kararın arkasında yatan sebep olarak anlaşılıyor" dedi.

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı da "Kurdaki değer kaybı ve yatırımcı güvenindeki bozulmanın iktisadi faaliyet üzerindeki olumsuz etkisi önümüzdeki dönemde faiz artışının çok ötesinde olabilir" görüşünü savundu.

Bundan sonrası çukurlu yol

Merkez Bankası, düşen talebi öne çıkararak, faizi yükseltmeme kararı aldı. Merkez, bu yaklaşımla Ağustos ayında enflasyonda düşüş beklediğini ortaya koydu. Ancak Ağustos ayında Para Politikası Kurulu toplantısı yapılmayacak. Bir sonraki kurul toplantısı 13 Eylül'de...

Ekonomistler bu tarihe kadar iki enflasyon verisinin açıklanacağını, söz konusu enflasyon verilerinin yüksek çıkması halinde döviz kurlarının daha da artacağını, Merkez'in buna cevap veremeyeceğini savunuyor.