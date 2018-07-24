Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92589
ALTIN
192.679
DOLAR
4.8756
STERLİN
6.4096
EURO
5.7080

MB'nin açıklaması sonrası... dolar ve euro ne kadar?

Merkez Bankası, faiz artırımı beklentisi içine giren piyasaları bu kez dinlemeyerek, politika faizini 17.75'te sabit tuttu. Kararı beğenmeyen küresel oyuncular, dövize yüklendi ve ABD Doları 4.90'ı, Euro ise 5.75'i aştı

24 Temmuz 2018 Salı 16:49
MB'nin açıklaması sonrası... dolar ve euro ne kadar?

YENİ MESAJ/DETAY HABER

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz hafta Arjantin'de verdiği "Biz piyasayla kavga ederek değil, kazan-kazan ilişkisine dayalı hep birlikte güçlü bir iletişimle yürüyeceğiz. Açık ve şeffaf olacağız. Piyasanın önünde olacağız. Kademeli olarak BDDK, SPK, hazine ve maliye başta olmak üzere, ekonominin sac ayaklarına yönelik somut gelişmeler yaşanacak" şeklindeki ifadeleri üzerine 4.79'dan 4.73'e kadar inen ABD Doları, Salı günü Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yeniden uçuşa geçti ve Türk Lirası dolar karşısında yarım saatte yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

Ekonomist Atilla Yeşilada, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Başkan, Albayrak'ı kurban etti. TCMB kararı, Albayrak ve ekonomi ekibine yapılabilecek en büyük kötülük" görüşünü savundu.

Faiz artışı bekliyorlardı

Yerli ve yabancı yatırımcıların büyük merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından faiz artırımı yönünde bir karar çıkmadı. PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17.75'te sabit tutulmasına karar verdi.

İç talep düşüyor

Merkez Bankasından ‘neden faiz oranı’nın artırılmadığına dair yapılan açıklamada dış talebin gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyallerinin artmakta olduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Yakın dönemde maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyon üzerinde etkili olmuştur. İç talep koşullarının etkisinin azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir."

Piyasalar: Sürpriz karar

Ekonomistler faiz kararını sürpriz olarak yorumladı. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokal, "TCMB sürpriz bir şekilde politika faizini sabit tuttu" görüşünü seslendirdi.

İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin ise "Merkez Bankası'nın faiz artırımı yaparak hali hazırda artan finansal istikrar riskini daha da pekiştirmek istememesi sürpriz kararın arkasında yatan sebep olarak anlaşılıyor" dedi.

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı da "Kurdaki değer kaybı ve yatırımcı güvenindeki bozulmanın iktisadi faaliyet üzerindeki olumsuz etkisi önümüzdeki dönemde faiz artışının çok ötesinde olabilir" görüşünü savundu.

Bundan sonrası çukurlu yol

Merkez Bankası, düşen talebi öne çıkararak, faizi yükseltmeme kararı aldı. Merkez, bu yaklaşımla Ağustos ayında enflasyonda düşüş beklediğini ortaya koydu. Ancak Ağustos ayında Para Politikası Kurulu toplantısı yapılmayacak. Bir sonraki kurul toplantısı 13 Eylül'de...

Ekonomistler bu tarihe kadar iki enflasyon verisinin açıklanacağını, söz konusu enflasyon verilerinin yüksek çıkması halinde döviz kurlarının daha da artacağını, Merkez'in buna cevap veremeyeceğini savunuyor. 

Son Güncelleme: 24.07.2018 17:13
Anahtar Kelimeler:
FaizDolarMerkez BankasıBerat Albayrak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnşaat sektöründe işler kötü
İnşaat sektöründe işler kötü
Türkiye, helal turizmde BAE'yi geçti
Türkiye, helal turizmde BAE'yi geçti
Erkekler için en çekici fiyat 59.90 TL
Erkekler için en çekici fiyat 59.90 TL
Çevre dostu fabrika
Çevre dostu fabrika
Küresel ekonominin çivisi çıktı
Küresel ekonominin çivisi çıktı
Endişeler yoğunlaştı... Faizler yine artacak!
Endişeler yoğunlaştı... Faizler yine artacak!
4 kilo fasulye 360 bin liraya satıldı
4 kilo fasulye 360 bin liraya satıldı
Fındıkta rekolte düşecek
Fındıkta rekolte düşecek
Türkiye tekstilde iyi konumda
Türkiye tekstilde iyi konumda
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim