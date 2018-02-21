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Memorial da üniversite kuruyor

Türkiye'de üniversite kuran hastane gruplarına Memorial de katılıyor. Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç, Bahçelievler Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulundu.

21 Şubat 2018 Çarşamba 16:22
Memorial da üniversite kuruyor

Türkiye'de üniversite kuran hastane gruplarına Memorial de katılıyor. Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç, Bahçelievler Hastanesi'nin açılışında yaptığı açıklamada, üniversite konusunda geç kaldıklarını kaydederek, "Üniversite konusunda çalışmamız var. Mutlaka üniversite kuracağız ancak bunu bütün hazırlıkları tamamladıktan sonra gerçekleştireceğiz" dedi. Genç, Memorial'in 11 hastanesi olduğunu, bunlarda 300'ü profesör ve doçent olmak üzere yaklaşık 900 hekimin çalıştığını belirtti.

Memorial Bahçelievler Hastanesi'ni 80 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiklerini kaydeden Genç, "Bu bina Türkiye'nin en büyük ikinci özel hastanesi. Organ nakli, onkoloji, ileri kalp cerrahisi gibi zor hastalıkları tedavi etmeye çalışıyor" dedi. Sağlık turizmi konusunda da bilgi veren Genç, geçen yıl yurtdışından Türkiye'ye 350 bin hasta geldiğini, 20 binini kendilerinin tedavi ettiğini, gelirlerinin yüzde 13'ünü yabancı hastalardan temin ettiklerini ifade ederek, "Geçen yıl toplamda 200 bin hastaya hizmet verdik, 75 bin ameliyat yaptık" şeklinde konuştu. Genç, SGK ile onkoloji ve kalp cerrahisinde branş bazlı anlaşmaları olduğunu sözlerine ilave ederek, "Acilde ise tüm vatandaşlarımıza destek veriyoruz. Ancak neyin acil, neyin acil olmadığına ise doktor karar veriyor. Acil tedaviden sonra ücretli tedavi süreci başlıyor" dedi. EKONOMİ SERVİSİ
 

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