Memur hükümetin verdiğine razı oldu

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Hükümet ile sendikalar arasındaki '4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri' kapsamında, kamu çalışanları ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3.5; 2019 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Hükümet Pazartesi günü sabah saatlerinde sendikalara, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018'in ilk altı ayı için yüzde 3.5 ikinci altı ayı için yüzde 3.5, 2019'un ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 5'lik zam öngören yeni bir teklifte bulunmuştu.

Bu teklifte sadece 2018'in ilk ayı için yapılacak zam yüzde 3.5'ten yüzde 4'e çıkarıldı. Hükümet, 14 Ağustos'ta ise 2018 ve 2019 yıllarının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için yüzde 3'er zam ile enflasyon farkından oluşan teklifte bulundu.

2016 ile 2017'yi kapsayan 3. dönem toplu sözleşmeyle, kamu çalışanlarına geçen yıl için yüzde 6+5, bu sene için ise 3+4 zam yapılmıştı.

İmzalar atıldı

Taraflar arasında sağlanan anlaşmaya ilişkin imza töreni Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda Salı günü yapıldı.

İmza töreninde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Aile yardımı dahil en düşük devlet memuru maaşımız 2018 yılının ikinci yarısında 2 bin 929 liraya, 2019 yılının ikinci yarısında 3 bin 198 liraya yükselmiştir. Yine kamu çalışanlarımızın ve memur emeklilerimizin maaşlarında 2018 yılında kümülatif olarak 7.6 oranında, 2019 yılında ise 9.2 oranında artış gerçekleşmiştir" dedi.

Hacca gidecek memurlara özel izin

Toplu sözleşmeyle kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhanelerinde 'helal gıda' sertifikalı ürünlerin tüketilmesinin özendirileceğini bildiren Sarıeroğlu, hacca gitmek isteyen ve hac kurasında adı çıkan kamu görevlilerine 20 günlük ücretsiz izin hakkı tanındığını vurguladı.

Bakan Sarıeroğlu, konuşmasının ardından Kamu İşveren Heyeti Başkanı olarak Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile 4. Dönem Toplu Sözleşme metnini imzalandı.

Memur-Sen direnmedi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Pazartesi günü hükümetin sunduğu nihai teklifin ardından "Mevcut durum itibariyle müzakereye hazır ama imzaya uzağız. Adım atılır ve birkaç puan masaya sunulursa müzakere süreci biter. Karşılıklı olarak süreç imza ile mutabakata bağlanır" demişti.

Hemur-Sen, dikkat çeken bir değişiklik olmamasına rağmen hükümetin teklifini kabul etti. Memur-Sen, 2018 ve 2019 yılları için üç alternatifli teklifte bulundu.Öne çıkan teklifte, 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam öngörülüyordu.

Türkiye Kamu-Sen ise 2018'de seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam ile 2019'da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8 artış ile yüzde 3 ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifinde bulundu.