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'Memuru fakirlikle imtihan ediyorlar'

CHP İzmir Milletvekili ve 15 Temmuz Fetö Darbesi Araştırma Komisyonu üyesi Dr. Aytun Çıray, Memur-Sen’in hükümetle yaptığı, memur maaşlarında 2018 için toplam yüzde yedi buçuk; 2019’un içinse yüzde dokuz oranında artış öngören anlaşmayı sert bir dille eleştirdi.

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'Memuru fakirlikle imtihan ediyorlar'

CHP İzmir Milletvekili ve 15  Temmuz Fetö Darbesi Araştırma Komisyonu üyesi Dr. Aytun Çıray, Memur-Sen Başkanı Ali Şen’in, kuruluşu itibarıyla iktidarın kamudaki uzantısı olarak yapılandırılmış ve onun gücüyle  yetkili sendika haline getirilmiş olan Memur-Sen’in her sözleşme döneminde tekrarlanan sözde pazarlık geleneğini devam ettirdiğini belirtti.

Çıray, ‘Ancak bu danışıklı dövüş bu kez memurumuza öncekilerden çok daha pahalı patlayacaktır’ dedi.

Aytun Çıray açıklamasının devamında memurların iki açıdan kıskaca alınacağını şöyle vurguladı: "Memurumuz bir yandan TÜİK tarafından sürekli makyajlanan enflasyon rakamlarının gerçek etkileri altında ezilecektir. Diğer yandan maaşlarındaki makyajlı enflasyon rakamlarını dahi karşılamayan zam artışlarıyla derin bir yoksulluk girdabına sürüklenecektir. Bu Türk memurunun fakirlikle imtihan edilmesidir. Memurlarımıza buna layık gören iktidar zihniyetin kontrolsüz, sınırsız ve keyfi  harcamaları bu imtihanı daha da yakıcı kılacaktır."

YENİ MESAJ/ANKARA

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