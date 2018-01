Meralar yarı yarıya azaldı

Türkiye'de meraların sürekli daralması nedeniyle et temininde ithalatın öne çıkmasına rağmen 60 yıldır besicilik sektörü içinde olan Alanyalı Hacıince Ailesi, Akdeniz Bölgesi'nde ve Konya Beyşehir’deki 2.5 milyon metrekare toplam 3 çiftliğinde 'mera hayvancılığı' yapmayı sürdürüyor.

Grup, yaklaşık 27 bin büyükbaş kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük besi çiftliğine sahip. Hacıince Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, grup olarak Türkiye’de et sorununun mera hayvancılığı yapılarak çözülebileceği görüşünde olduklarının altını çizerek, “Türkiye’de 1970 yılında 21.7 milyon hektar olan mera büyüklüğü, 2016 yılına geldiğimizde yarı yarıya azalarak 10.8 milyon hektara gerilemiş durumda” dedi.

Buna karşılık Beyşehir, Alanya ve Antalya’da kendilerine ait üç çiftlikte toplam 2.5 milyon metrekare alanda Türkiye’de 'yapılamaz' denilen mera hayvancılığının canlı örneğini oluşturduklarını vurgulayan Ahmet Hacıince, Konya'da 41 milyon dolarlık yatırımla kurdukları tesis girdikleri paketlenmiş et ürünleri sektörüne girdiklerine işaret etti. Türkiye’nin her yıl 150-200 bin ton dolayında kırmızı et açığı olduğuna dikkat çeken Hacıince, “Türkiye’de et üretimi azalırken tüketim artıyor. Meracılığın geliştirilmesi ve et ırkı hayvan sayısının artırılması gerekiyor. Türkiye’de bilinçsiz bir şekilde dişi hayvanlar da kesiliyor. Dişiyi kesiyoruz sonra dişi ihtiyacımızı Avrupa’dan Euro ödeyip alıyoruz. Gerçekten verimsiz dişi hayvanlar kesilmeli. Bunun da çok ciddi denetlenmesi lazım” diye uyardı. EKONOMİ SERVİSİ